陳卓賢認因演出失準感不快：責無旁貸，要多加練習

叱咤賽果引起不少爭議，身為當事人之一的陳卓賢（Ian）昨晚（4日）與Jer、Jeremy 、Stanley在主題公園出席環保活動，Ian演出時，有Hellosss（粉絲暱稱）大叫：「我哋撐你」、「我哋信你」，Ian 即叫大家：「唔好搞啲咁嘅嘢」。

有Hellosss大叫：「我哋撐你」、「我哋信你」，Ian 即叫大家：「唔好搞啲咁嘅嘢」。（梁碧玲攝）

Ian 坦言是晚演出時有壓力。（梁碧玲攝）

完騷後，Ian 接受訪問時坦言這幾天因自己演出失準而不開心，但亦多次表示責無旁貸，需多加練習。「係責無旁貸，要多加練習，呢幾日自己有set 地mon練唱歌，唔好淨係靠ear mon，所有嘢都有待加強。」Ian亦有翻看近日演出片段以作檢討，他表示得獎一刻腦海空白，亦無想過要上台唱歌，但他覺得都不是藉口，「自己不足就係不足，努力練習。」Ian透露「還獎」予張敬軒時，亦有齊齊分析，而他亦明白自己不能太依賴所聽到的聲音，所以要多練肌肉記憶。

Ian透露獲馮允謙主動聯絡。（梁碧玲攝）

陳卓賢認因演出失準感不快，自己責無旁貸，要多加練習。（梁碧玲攝）

對於有網民戥Jay Fung不值，會否有感努力被抹殺，Ian認為大家都有努力。「除金銀銅以外嘅歌手，都好值得被加許，不過我比較幸運，或者得獎嘅比較幸運可被加許。我一直都當Jay係哥哥同look up to，私下交情都好好，佢值得更多更好嘅嘢。」Ian透露Jay Fung主動以訊息安慰自己，大讚對方是好哥哥。

而對於軒公在Threads 長文解釋，Ian指對方並非全為他護航，只不過講出要講的。而對於Hellosss力撐，他笑稱：「一陣搞到我眼濕濕，我喊唱唔到歌又慘架啦。有鼻酸酸，所以點到即止，我知道佢哋好緊張我，所以更要做好啲。」