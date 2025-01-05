嫁豪門女星公審食店吐槽要排隊兼限制多　反遭網民鬧爆有公主病

現年45歲的台灣女星陳喬恩6年前參加內地戀愛真人騷節目《女兒們的戀愛》，與比她年輕9歲的馬來西亞富二代男友艾倫（Alan）展開了姊弟戀，兩人的愛修成正果於2022年登記結婚。去年9月22日兩人重回定情地蘭卡威舉辦盛大婚禮，陳喬恩婚後過住豪門少奶奶的幸福生活，閒時會於社交網分享日常點滴。

陳喬恩（IG@iam_joechen）

陳喬恩（IG@iam_joechen）

陳喬恩（IG@iam_joechen）

陳喬恩近日於IG story吐槽一家食店，她寫道：「來吃一家傳說中好吃的麻辣鍋，不能定位，規定要在現場等位，人到了，還規定人數要過半才能入座，到底有多麼好吃這麼跩，是因為如此才會感覺很受歡迎嗎」還配上一個翻白眼的Emoji，之後她再發文並公開店名表示：「沒必要，如果需要現場候位又～人到人還要半數到了才能入桌甚麼之類的...不好吃！我永遠不再去第二次」。然而她此次吐槽食店卻想不惹來網民抨擊，不少人認為她這樣公審的做法不對，因為台灣不少食店都有類似的規定。

陳喬恩公審食店。(IG截圖)

陳喬恩公審食店。(IG截圖)

網民紛紛留言鬧爆：「所以你是覺得陳喬恩三個字，可以讓你有優先權先入座，不用排隊，不用跟着人家規矩來走嗎？」、「跩的是陳喬恩不是店家」、「你是明星，但請你反向思考店家的難處，公主病別帶出門」。陳喬恩亦曾於IG不開名吐槽一間米之連二星餐廳，大呻吃出了鬼打牆的感覺，又指用餐期間不時傳來小朋友的哭聲很趕客。

陳喬恩遭網民鬧爆。(IG截圖)

陳喬恩遭網民鬧爆。(IG截圖)