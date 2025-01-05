圈中絕世好媽53歲生日獲好姊妹送皇冠賀壽　曬母子溫馨合照勁省鏡

姚瑩瑩於1991年獲得新加坡小姐冠軍，其後代表新加坡參選環球小姐，期間認識同屆的袁詠儀，經對方引薦下來港發展；初出道時姚瑩瑩被無綫力捧為「無綫五美」之一，演過不少絕色美人角色，當中在《尋秦記》中飾演的朱姬簡直是嫵媚俏麗，風情萬種，可算是她從影以來的代表作之一。而近年，姚瑩瑩憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「Helen姐」一角成功轉型，深受觀眾喜愛。

選美出身的姚瑩瑩，初出道時被無綫力捧為「無綫五美」之一。（《尋秦記》劇照）

姚瑩瑩近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「Helen姐」一角成功轉型，現實是位不婚媽媽獨力養家！（微博圖片）

昨日（1月4日）是姚瑩瑩53歲生日，她在社交平台貼出多張慶生照片，當中喜獲兩位好姊妹湯盈盈和鍾麗淇等人相約吃飯賀壽，並送上蛋糕、鮮花和一個漂亮藍寶石皇冠，3人當年曾合作《刑事偵緝檔案III》，多年來仍保持良好友誼，合照時還齊齊嘟嘴，可見感情要好。

姚瑩瑩獲兩位好姊妹湯盈盈和鍾麗淇相約她high hea慶生。（小紅書圖片）

送上滿滿祝福。（小紅書圖片）

不過重中之重，當然是與兒子梁淦賢（Evan）的溫馨合照，相中，進入青少年階段的Evan，則愈大愈似媽咪，餅印一樣非常帥氣。而手執鮮花的姚瑩瑩則露出一副「有仔滿事足」的開心樣，網民除了為姚瑩瑩送上祝福，亦大讚她保養得宜，完全不像真實年齡。姚瑩瑩寫道：「4th Jan 2025 我的生日。2025年1月4日，大1歲，謝謝你@tong_ying_ying @yogachung和我一起慶祝我的生日。謝謝阿姨給我的紅包，感謝@ee_lung.van Evan的蛋糕和鮮花，感謝所有粉絲的所有祝福，收到。我祝福你們所有人身體健康，在2025年一切順利，開開心心。」

三人齊齊對鏡頭嘟嘴。（小紅書圖片）

好開心！（小紅書圖片）

姚瑩瑩絕對稱得上是圈中的絕世媽媽，於2011年的時候，她為拍拖8年的圈外男友誕下兒子梁淦賢（Evan），多年來一直母兼父職，努力拍劇供書教學，曾一年拍10套劇，又試過帶傷趕拍三組劇，只能戴頸枕保護頸椎，但從無怨言，而且每逢仔仔的重要日子，她都永不缺席。

當然不少得與兒子慶祝。（小紅書截圖）

姚瑩瑩和Evan母子情要好。（IG@eileenyeow）

而Evan在姚瑩瑩的悉心栽培下，可謂文武雙全。姚瑩瑩之前曾透露在仔仔2歲多的時候患上特發性血小板減少性紫癜，稍有損傷便有機會流血不止，所以鼓勵及支持仔仔去做運動，而Evan尤其在游泳特方面別出色，獲過不少獎項，是一位「小飛魚」；此外，Evan也有參與朗誦，並曾在香港學校英文朗誦節奪得優良獎及優勝者錦旗，非常叻仔。

Evan在姚瑩瑩悉心栽培下成長。（IG@eileenyeow）

Evan是游泳健將。（小紅書圖片）

至於姚瑩瑩早年也曾飽受水腫之苦，令身材肥腫不少，她接受訪問時透露自創獨門減肥方法，方法就是靠食飯。她表示其實一直都想減肥，可是用錯方法，令身體愈來愈水腫，體重不減反增，更令她大感失落和迷惘。其後她去了看醫生，醫生指出人是需要澱粉質先可以燃燒脂肪，不是人人都適合生酮飲食。她便回復正常飲食，食足三餐有飯有菜有肉，少油同少糖，戒了老火湯，終於減肥成功回復昔日靚樣。

姚瑩瑩早年也曾飽受水腫之苦，令身材肥腫不少。（小紅書圖片）