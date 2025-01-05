74歲李龍基為愛情放棄8層樓　等Chris出獄自彈自唱曝光家居全貌

74歲的李龍基（基哥）為愛細37年的未婚妻王青霞（Chris）甘願放棄8層物業，聲稱2019年簽紙離婚將所有家財轉名予前妻，「淨身出門」就是為與王青霞一齊，李龍基曾言：「啲人以為我好有錢，其實係窮光蛋嚟！」日前李龍基在IG分享一段在家中自彈自唱的影片，曝光他現在居所實況！

李龍基同王青霞呢對忘年戀都算愛得轟列。（資料圖片）

李龍基為同王青霞要「淨身出門」俾晒家財前妻。（資料圖片）

影片中，見李龍基買了新「玩具」，就是一支他形容為「超級無敵新型結他」，他將鏡頭由自己轉向喇叭線，期間影到不少家居內部，屋企牆身以白色為主，但幾乎全部被大櫃及層加遮蓋，牆上更掛滿多支結他，另一邊的飯廳位置則放有一張小型餐桌連兩張有背椅，另有多張舊款式圓櫈，地板明顯有歲月痕跡。雖然全屋雜物較多，但仍算整齊乾淨，可算是亂中有序。

李龍基喺家中自彈自唱。（IG@kay.h.li）

屋內環境意外曝光。（IG@kay.h.li）

身後有好多大櫃同層架。（IG@kay.h.li）

李龍基自彈自唱關正傑的歌曲《雪中情》，歌中有「你看見雪花飄時 我這裡雪落更深」、「寂寞兩地情要多信任 明瞭真心愛末泯」、「謠言從來莫信任 真心早共印」等歌詞，未知李龍基是否憑歌寄意，隔空唱《雪中情》給未婚妻王青霞聽。李龍基寫道：「天氣凍凍地，最啱聽（雪中情）啦😀😀😀😀😀😀」。

身後有好多大櫃同層架。（IG@kay.h.li）

架上仲有好多紙盒。（IG@kay.h.li）

地板有啲歲月痕跡。（IG@kay.h.li）

飯廳位置唔算大，仲有多張圓櫈。（IG@kay.h.li）

王青霞去年因被控逾期居留及使用虛假文書等罪，被判入獄25個月，將於今年7月7日出獄。李龍基要獨守空房難免感覺孤單，他曾激動落淚氣喘說：「係⋯係⋯係⋯係⋯因為平時兩個人係有傾有講，屋企好多嘢都係佢處理，咁而家返到去洗衫掛衫冇人去理，一個人喺屋企⋯⋯不過唔緊要，相信捱過呢後日子會好好。」

李龍基多次表示王青霞並非貪錢的人，儘管家中放一萬幾千，對方只會攞一百幾十買東西，揚言等未婚妻出獄後會盡快結婚，令愛人可以來港居住；他另有計劃倆夫妻一齊搬上佛山住，指王青霞在佛山家鄕有一間1800呎的單位，本來是未來外父留給女兒做「姑婆屋」，到時自己會中港兩邊走。

李龍基多次為王青霞流淚。（資料圖片）

曾對王青霞承諾「放監即娶」。（資料圖片）

爺孫戀一直好恩愛。（IG圖片）

王青霞聲稱出身大富之家。（IG圖片）

有小型飛機牌都係假嘅。（IG圖片）

曾送聲稱自畫油畫俾藝人。（IG圖片）

爺孫戀好恩愛。（IG圖片）

曾送聲稱自畫油畫俾藝人。（IG圖片）