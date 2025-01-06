TVB御用學生妹透Bra跳唱極撩人　當年放棄赴韓當練習生原因有洋蔥

現年23歲有「TVB御用學生妹」之稱的區明妙，近年在劇集上有不錯發展，先後參與多套大劇，去年憑《婚後事》中飾演「悅悅」少女版，及在台慶劇《黑色月光》飾演黃翠如年輕版成功入屋。而除了擁有一張甜美的嬰兒臉外，區明妙還擁有一副魔鬼身材，而她也時常在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其美好身段，故深受網民喜愛。

區明妙IG有不少泳照。（IG@miumiu__au）

區明妙除了擁有一張甜美的嬰兒臉外，還擁有一副魔鬼身材。（IG@miumiu__au）

區明妙在《婚後事》飾演悅悅的少女版。（劇集截圖）

區明妙在台慶劇《黑色月光》飾演黃翠如年輕版，劇中慘被迷奸。（劇集截圖）

新年伊始，區明妙已率先向網民派福利，日前她在社交平台分享了一段跳舞片，片中區明妙一改學生妹形象，身穿一件超透視的白色短身露腰上衣，內搭白色Bra，下身則穿上緊身短褲大騷美腿，展現性感狂野一面。區明妙邊唱著英文歌《Black Magic》邊扭腰擺臀，期間又向鏡頭放電、畀心心，姿態撩人，難怪粉絲也紛紛留言：「正到！」、「果然可以走性感路線！」、「好靚女，火辣好身材」、「呢個Look真係有啲似子瑜」。

區明妙日前在社交平台分享了一段跳舞片。（IG@miumiu__au）

片中區明妙一改學生妹形象，身穿一件超透視的白色短身露腰上衣，內搭白色Bra，好性感。（IG@miumiu__au）

畀心心！（IG@miumiu__au）

勁好身材。（IG@miumiu__au）

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其實區明妙的童年也不容易，她早前接受《香港01》專訪時，表示自小與父親感情很好，但在她14、15歲那年，父親卻突然因癌症離世，由收到噩耗那刻，到看著父親離世，中間只得一個月的時間，當時年紀輕輕的區明妙根本還未懂得如何面對這突如其來的告別，打擊當然極大。而在爸爸突然離去之後，家裡就剩下她與媽咪和妹妹三個相依為命，雖然家中不算有太大經濟壓力，但作為姐姐的區明妙，或多或少覺得自己好像要揹起這頭家，「所以嗰陣我成副心機放咗喺做戲，好想做戲，經營個Social Media，想快啲出嚟做嘢，想快啲證明到自己！」

父親離世時雖然區明妙年紀尚輕，但她身為長女，已覺得自己有責任要孭起這頭家。（受訪者提供）

區明妙（左上）雖然沒有去韓國做練習生，但她並沒有放棄女團夢，經常呼朋喚友，組成了Morii Girls，專門跳K-pop cover。（IG@moriigirls.project）

區明妙最近推出散文寫真集，除了在台北拍攝的美照，亦首度用文字表達自己，寫下自己的日常、演藝經歷、心底話等等，也透過文字去治癒自己。（IG@miumiu__au）

後來到了16歲，擁有一個女團夢的區明妙幸運地曾獲得赴韓做練習生的機會，但她卻拒絕了，「嗰陣時仲未好清楚自己個方向，同埋我嗰陣又未中學畢業，始終想起碼完成咗中學畢業先。」而除了因為想完成學業，區明妙坦言不想丟低家人也是原因之一，尤其當時父親已不在了，自己更不想一走了之，「我自己走咗過去，媽咪點算呢？我又未讀完書，即係要媽咪寄零用錢畀我喎，又唔想多個負擔，反而想自己去賺錢。」因此，區明妙自18歲後就再沒問家人拿過一分一毫零用錢了，可見這位小妮子年紀輕輕已非常識諗。

區明妙IG有不同類型的靚相。（IG@miumiu__au）

區明妙IG有不同類型的靚相。（IG@miumiu__au）