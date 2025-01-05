《我愛扭紋柴》編劇張婉婷與影迷分享　話當年從未試過拍得咁趕

由康樂及文化事務署 （康文署） 電影節目辦事處推出的放映節目「啓系列2024：嶺南影像—港澳深穗電影交流展」深受影迷支持，在這個交流展中放映來自香港、澳門、深圳和廣州由開放改革至今的電影作品，並會舉行交流會和工作坊，促進四城的電影工作者的交流，當中包括於1月11日電影《葉問 - 終極一戰」放映後，導演邱禮濤便會出席交流會和大家分享拍攝這部電影時的趣事。由周潤發、鄭裕玲、毛舜筠、黃秋生和劉嘉玲主演，於1992年上映的電影《我愛扭紋柴》，近日也成為了今次交流展放映的其中一部香港電影，更邀請了《我愛扭紋柴》的編劇之一：張婉婷親臨電影資料館出席映後會和一眾影迷交流及分享。

我愛扭紋柴。(公關提供)

《我愛扭紋柴》的編劇之一張婉婷。(公關提供)

交流展策展人羅卡問張婉婷是否很久也沒有看過《我愛扭紋柴》這部電影？張婉婷說：「當初要用很短時間拍畢這部電影，不知為何有人請我們去拍賀歲片，我們不是那些賀歲片人，要於兩個月內完成劇本及拍完整部電影去趕檔期，因為賀歲片是要笑的，不可以死人冧樓，那時我們住在西貢，每天也會經過坑口，坑口有一班圍頭飛，每天也在打麻將，他們都很年青，像當日電影中周潤發那種年紀樣貌，他們由早上到晚上都在打麻將，旁邊又泊了很多部Benz，都是他們駛過來的。」「因經常經過那個地方，因此便結識了他們，我便問他們為何你們《唔使Do嘅？》，你們每天也在打麻將，感覺很高興。」他們回應說：「牛耕田，馬食穀，老竇賺錢仔享福。」張婉婷續說：「聽他們這樣說又好像很理所當然，原來這個世界真的有這樣的人。後來發覺他們一出世便有一塊地，像現在一樣擁有的丁屋般，大家都知圍村比較重男輕女，他們一出世便唔使Do，如果你生男丁就可以切燒豬，在祠堂處像片中男主角周潤發那麼威風。但做女人則連在祠堂吃飯也不可以，她們只可以煮飯，煮完飯後只能躲在廚房吃飯，不可走出大堂。於是便有這個構思拍這班鄉下飛的故事，周潤發本身在南丫島出世，所以他很熟練那些圍頭話，他也有一塊地在南丫島，所以他一聽到這個故事後覺得非常高興，因為可以做回自己，當時他一講圍頭話我們便捧腹大笑，我不知道你們是否聽得懂？但就算你們聽不明白，也會覺得很好笑。」「當時我們覺得這個setting已經很好笑，再加上一個衰女包，鄭裕玲她演得很像，外出多年覺得自己很醒目，成日滿口 Cockney English，但又有女性主義的元素，於是周潤發和鄭裕玲有一個很大的分歧，笑片或者戲劇需要有一個大分歧，如何由分開到慢慢磨合，再到大團圓結局。其實《我愛扭紋柴》還有另外一個結局，但剛剛放映的版本並沒有包括在內，那個結局是因為這是新年戲，Do Do 已經生咗幾個仔，家中環境非常亂，Do Do 又不懂得照顧小孩子，周潤發抱住個仔但唔覺意把他放在冰箱裡，這是呼應開場時周潤發於冰箱把衣服拿出來那一幕。」

由周潤發、鄭裕玲、毛舜筠、黃秋生和劉嘉玲主演，於1992年上映的電影《我愛扭紋柴》，近日也成為了今次交流展放映的其中一部香港電影。(公關提供)

張婉婷親臨電影資料館出席映後會和一眾影迷交流及分享。(公關提供)

卡叔說：「這部戲雖然很搞笑，但中間也有很多人情世故，很多人情味，特別是後段描寫對人生和愛情的睇法，對大家有不同的啟發。今日座上有很多觀眾想和妳傾偈和問問題，我猜妳也很少面對一大班觀眾，大家可以趁這個機會和張婉婷傾談及交流。」有觀眾問這部戲面世32年，現在重看有什麼感覺？當時拍攝時有什麼趣事或難忘事？張婉婷憶述說：「現在重看這部《我愛扭紋柴》，感覺上是節奏有點慢，但因為演員做得很好，真的笑到碌地，拍笑片其實好好玩，因為在現場你便可以不停笑，特別有一場戲是由周潤發和黃秋生負責，他們很厲害，一take過便拍完，那時候黃秋生還是新人，我記得他還因為這部戲而候選電影金像獎最佳男配角獎項，秋生曾和我研究如何突出他的角色，他並不是要求我加戲份，他反而說當他的角色說話時，能否以大大聲的聲調去處理？我們非常欣賞他這個提議，所以你們看到在電影中他大聲說話時，部份場景會拍到有點搖搖欲墜的感覺。」

交流展策展人羅卡。(公關提供)

張婉婷親臨電影資料館出席映後會和一眾影迷交流及分享。(公關提供)

有觀眾問及張婉婷有沒有在坑口村取景？張婉婷回答說：「這部戲沒有在坑口取景，不過既然那幾個圍頭飛也不用工作，我找了他們幫手在電影中做周潤發的跟班。」她同時透露：「因為這部電影真的很趕，當時有兩組拍攝單位分開拍攝，而在當年除夕倒數後大家繼續去慶祝時，我們和剪接師倒數完便立刻回到剪接室工作，務求盡快剪好這部《我愛扭紋柴》。有些人以為我們是文藝人，並不能吃苦，其實我們是非常能屈能伸，可以日以繼夜的剪片，很多人買水果上來給我們吃，但我們根本沒有時間吃，所以這套戲真的很特別，因為我從來沒有試過拍得那麼趕，我們也趕上那個瘋狂的年代的拍攝手法，當然有些人比我們更瘋狂，但能夠試過這種瘋狂拍攝方法真的不枉此生。」