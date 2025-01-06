《試當真》滕毅康涉再於超市偷$60食物　去年盜竊罪成曾稱極後悔

YouTube頻道「試當真」首部電影《公開試當真》去年上畫，紀錄了許賢陪伴DSE考生滕毅康考公開試前中後期的經過，不過身為主角的阿康卻缺席首映禮、分享會等所有宣傳活動。直至8月有法庭新聞報道指，他因5月在DON DON DONKI淘大商場分店偷取總值689.2港元的貨品斷正被捕，當中主要以食品類為主，亦有一兩件護膚產品。18歲報稱學生的滕毅康，警誡下承認出於貪念盜竊，於觀塘裁判法院承認一項盜竊罪，最終裁判官劉淑嫻判被告罰款3000元。

阿康是《公開試當真》男主角，卻缺席所有宣傳活動，相當奇怪。

判刑後，滕毅康以黑圖留言：「對不起。因為之前案件尚在司法程序當中，直至今天宣判後才能向公眾交代。因為自己一時貪心犯下過錯，後悔莫及。我要對家人、對公司及對《公開試當真 》團隊致歉，尤其許賢先生，感謝你給了我前所未有的機會。抱歉我辜負了你們的栽培，也辜負了對我有期望的每一位觀眾。我會好好承擔後果，在未來的每一天做好自己，不再令你們和自己失望。對不起。」

阿康因「試當真」校花校草選舉入行。（IG圖片）

《公開試當真》男主角滕毅康判刑後，向外界特別是許賢道歉。（IG：@tnhong_084）

試當真在滕毅康判刑後，解釋未有公開他被捕消息的原因，又指：「阿康今年19歲，身為成年人有責任對自己負責，咩理由都好，做咗就要承擔。至於佢值唔值得有改過嘅機會，就要靠佢自己爭取。」（Threads）

言猶在耳，想不到事隔四個多月，阿康疑再因超市盜竊罪被捕！報道指一名「Tang」姓19歲男子與其18歲女友，在昨日（5日）下午涉嫌於太古康怡廣場Fresh百貨店盜竊約$60食物被捕。有目擊者向傳媒表示，被捕男為滕毅康，有傳媒在警署外守候，凌晨見一名戴住口罩及Cap帽男子步出警署，雖然他以單張遮樣，但髮型、身型被指與滕毅康相若。在場傳媒問他情況如何、會否擔心令《試當真》老闆許賢失望，但他未有回應，箭步登上私家車離去。