最性感𡃁模始祖Deep V驚現中山　39歲氣質爆棚回復食雪糕美貌巔峰

現年39歲周秀娜（Chrissie）向來是性感女神，2009年她推出處女寫真《Kissy Chrissie》，以一張食雪糕性感靚相惹起無限聯想，令Chrissie一炮成名。Chrissie早年已由𡃁模轉型做電影演員，近年她愈來愈瘦成為網民焦點，昔日好身材亦大幅縮水，令人憂心。不過Chrissie近日現身中山，氣質爆棚回復當年美貌巔峰。

Chrissie形象性感。(IG@chrissienana圖片)

Chrissie大曬完美馬甲線。(抖音截圖)

Chrissie日前出席中山活動，一身Deep V白色西裝氣質又靚女，引起現場粉絲轟動。Chrissie出場有專人擔遮，紥起頭髮及穿上西裝的她精神斯文。西裝外套下是一件性感內搭，雖然Chrissie早已封胸密實示人，不過可見Chrissie一樣窈窕。

周秀娜寫真集中刷牙這幕，十分經典。（資料圖片）

當年第一次於書展賣寫真時，周秀娜出道即場食雪糕作招徠，因為其寫真是將雪糕滴在身上。（寫真相片）

提起攬枕當然有周秀娜啦。（視覺中國）

Chrissie心情大靚，狂向現場人士畀心心，又跳去年的大熱歌《APT.》。Chrissie皮膚狀態都極好，不少網民大讚娜姐十年如一日Keep得好正到癲。

去年Chrissie曾接受《香港01》專訪，親解10年單身之謎，她說追求者是有的，也遇過可了解對象，與對方從朋友開始相處，但最後都因工作關係，大家生活圈子不同，加上對方不理解她工作性質而未能維持下去，她當時說：「我都話我唔係好鍾意解釋嘅人，同埋唔係做呢行嘅人，可能睇新聞就會好認真，如果對方唔了解、唔體諒就好難行落去，所以我要揀一個足夠成熟嘅人，圈內、圈外都無所謂。」

Chrissie現身中山。（小紅書）

專人擔遮。（小紅書）

Keep得好好。（小紅書）

Deep V。（小紅書）

靚女！（小紅書）

比心心。（小紅書）

比心心。（小紅書）

心情大靚。（小紅書）

Chrissie水着靚相。(周秀娜ig)

Chrissie水着靚相可以睇到脊骨。(周秀娜ig)

Chrissie。(網上圖片)

Chrissie係性感女神。(網上圖片)