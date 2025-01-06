TVB台慶頒獎MC兩女惡鬥　朱凱婷獲網民推「最佳女主持」

無綫（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》將於1月19日星期日隆重舉行，十強名單早前終於出爐，能夠殺入十強名單的藝人位位均實力強勁。今年除了「大獎」視帝視后競爭激烈外，其餘獎項包括最佳男女主持的角逐同樣戰況激烈，當中「最佳女主持」的角逐人選更是各具實力，鬥得難分難解。

「奧運五朝元老」朱凱婷。

今年入圍「最佳女主持」十強的藝人包括陳貝兒、朱凱婷、馮盈盈、麥美恩、陳庭欣、陳懿德、車婉婉、何沛珈、吳幸美和黃翠如。觀乎今年大熱，不外乎憑《無窮之路》系列彈出的陳貝兒；及「奧運五朝元老」朱凱婷（Heidi）之爭，前者已獲獎得到肯定，相反Heidi主持經驗豐富，亦成TVB收視冠軍資訊節目《東張西望》不可或缺的台柱，市場多個大品牌常用MC，貴為TVB MC吸金王，原來一直都未獲公司頒發任何一個主持奬項，有網民就戥佢唔抵。「今年主持點都係你（Heidi)，呢個世界永遠都係甘，唔去搶，公司就採你都儍」、「朱凱婷咪係男版鍾志光，正式萬能Key，又大騷司儀，又體育奥運騷，資訊性東張又掂，Tbb 欠佢一個獎。」

今年入圍「最佳女主持」十強的藝人包括陳貝兒、朱凱婷、馮盈盈、麥美恩、陳庭欣、陳懿德、車婉婉、何沛珈、吳幸美和黃翠如。

MC騷冠絕TVB

的確Heidi在2024巴黎奧運夥拍鍾志光做膽，無論是專業評論抑或控場感都是滿分，更被外界封為「世一MC」！Heidi近年亦是御用「TVB大騷王」，據消息指她每月接下許多級品牌活動，為公司賺取不少收入，其MC騷更是冠絕TVB，名副其實為吸金女王。除了主持工作外，Heidi今年亦接棒為慧妍雅集擔任會長，繁忙工作之中不忘照顧好家庭，絕對稱得上八面玲瓏！

Heidi近年亦是御用「TVB大騷王」。