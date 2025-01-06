愛回家｜內地女做臨記公開拍攝內幕　每集人工$XXX網民踴躍求加入

《愛．回家之開心速遞》是TVB近年的收視保證，內地人對此亦十分嚮往，之前就曾有遊客去劇中「熊家」的寓所下打卡，甚至有地產經紀賣樓時都以《愛．回家》做招徠。近日有一名內地女子，就分享自己為情懷去做《愛．回家》臨時演員的經歷，更爆出日薪！早前網上曾流傳《愛．回家》的每集人工表，而這位「老臨」竟比某演員還要高。



小紅書有位叫梁小吉的網民，分享自己去TVB做臨時演員拍《愛．回家之開心速遞》的經歷。（小紅書）

這位叫「梁小吉」的小紅書用戶約有2千多粉絲，她在小紅書透露自己早前去拍《愛．回家》，表示：「雖然以前在内地也有過一些演出經驗，但作為從小看tvb大的人來說，對tvb有一種特殊的童年濾鏡，加上 《愛回家》 也是自己喜歡的劇集，也是專業團隊，所以就算工資不高，也十分開心。」

發文者表示自己為情懷去做臨時演員：「但作為從小看tvb大的人來說，對tvb有一種特殊的童年濾鏡，加上 《愛回家》 也是自己喜歡的劇集，也是專業團隊，所以就算工資不高，也十分開心。」（小紅書）

她拍下排隊入TVB的畫面。（小紅書）

她乘搭往電視城的城巴。（小紅書）

她貼出搭TVB巴士628、排隊入電視城、Set頭等照片，說：「今日拍攝非常順利，基本 20分鐘左右就拍完啦！不過今日突然提早收工，無辦法見識更多，希望下次還有適合的合作機會。」她指該集還未播出，若之後見到有一集講民初時期熊尚善去賣咳藥水的戲份，就會見到她，梁小吉還叮囑：「我係排隊買咳藥水的第三個，好難得有鏡頭！」

網民影低了古裝街環境。（小紅書）

這位網民透露，自己拍的是民初時期熊尚善去賣咳藥水的戲份，還叮囑：「我係排隊買咳藥水的第三個，好難得有鏡頭！」（小紅書）

很多內地網民對於入電視城拍劇做臨時演員都感到好奇，又問發文者可否帶自己去，但她回覆：「各位小紅薯們，我不是帶隊，也是其他人介紹去的，我不是專業臨演，就是偶爾有時間才去的而已。」她又解答了其他內幕，例如化妝要自己化，但髮型就由髮型師幫手；由於她分享了TVB飯堂的燒味飯，被問味道價錢如何，她說：「其實也就普通飯堂的感覺」、「價錢比外面的便宜，味道也還可以，不過應該只供內部人員消費。」有人也問起演員私下真面目，梁小吉回覆：「但我這次看到的個個都好貼地，氛圍也好好，可能係搞笑劇？」

梁小吉影低TVB飯堂的燒味飯，被問味道價錢如何，她說還可以：「其實也就普通飯堂的感覺」（小紅書）

這位網民在化妝間自拍，透露化妝要自己化，但髮型就有髮型師幫手。（小紅書）

不過最多人關心的必定是人工問題，早前網上有「每集之每人人工」的列表流出，冠絕的是靈魂人物劉丹，每集6000元，其次周嘉洛、單立文、古佩玲都有5千幾，呂慧儀、林淑敏、莊思明、樊亦敏、盧宛茵、陳浚霆、吳偉豪、陳榮峻等則則$4000多；人工較低的有「食屎陳先生」黃志榮、池美麗（鍾凱琪）等，每集都是$500。

早前網上流出《愛．回家》的每集人工表，但不知真偽。（網上圖片）

網民詢問發文者：「人工有沒500大羊？」她回答：「當然沒啦，我只是臨時演員啊。」另外有人搭嘴：「$380/天」，發文者沒有否認，其他人聞言則和議：「那還可以，畢竟拍攝時間也不長」、「380做老臨都幾好，深圳做老臨先得$80。」早前網上的人工表中，曾說飾演「阿Joe」的力捧新人何晉樂薪酬為$0，雖然可信度低，不過也不排除這位臨記人工都比他高。

被問「人工有沒500大羊？」她回答：「當然沒啦，我只是臨時演員啊。」（小紅書）

有人搭嘴爆人工：「$380/天」，發文者沒有否認。（小紅書）