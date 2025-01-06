中年3｜蕭偉倫非最低分仍被淘汰 谷婭溦哽咽：每次練習都成身濕晒

《中年好聲音3》今集起劉美君將出任嘉賓評審；谷婭溦、韋綺姍和謝文雅擔任導師，分別帶領「藍組」飛鷹活絡油隊、「紅組」保濟丸隊及「綠組」何濟公隊出戰。本回30強「導師分組賽」，上半場賽事戰況相當激烈，「雙浚配」趙浚承與王鄭浚仁合唱《我不會唱歌》，以90分霸佔第一名，二人所屬的綠組亦以244分成三隊中最高分；藍組則以238分成為最低分隊伍，需按照賽制由評審決定淘汰一名隊員，最終蕭偉倫被淘汰。第二次為《中年》擔任導師的谷婭溦，面對隊員被淘汰不禁眼濕濕哽咽流露不捨及不忍之情：「我想講佢真係好努力，每次練習都出盡全力，練到成身濕晒咁滯！但佢從來冇講過『唔得，要放棄』，仲同我講『老師，你講乜我一定做到佢』。」



藍組蕭偉倫獨自獻唱《熱血青年》獲得77分。

藍組蕭偉倫獨自獻唱《熱血青年》獲得77分。

面對隊員被淘汰，導師谷婭溦讚對方好努力，講到眼濕濕！

面對隊員被淘汰，導師谷婭溦讚對方好努力，講到眼濕濕！

張佳添超嚴格點評劉曉昆：高音略為緊咗啲

今集獲第二及第三最高分的，則是藍組的Dan James＋劉曉昆《揮着翅膀的女孩/Proud of You》（廣東話版本為《我的驕傲》），及紅組的阮慧珊＋侯靜伊《16號愛人》，兩隊分別獲得86分及83分成績。Dan James與劉曉昆演繹的普通話混合英文版《我的驕傲》大獲好評，谷婭溦和周國豐大讚Dan James勤力練習普通話，就連在茶餐廳用膳亦不忘練習！評審張佳添大讚兩人演出好有chemistry，讓他喜出望外：「聽完好warm、好heartfelt（意指感情好真摰），Dan用氣用聲好實淨，冇壓迫感，不過曉昆嘅高音略為緊咗啲，顯得單薄少少。」

藍組Dan James＋劉曉昆合唱《揮着翅膀的女孩/Proud of You》

藍組Dan James＋劉曉昆合唱《揮着翅膀的女孩/Proud of You》

藍組Dan James＋劉曉昆合唱《揮着翅膀的女孩/Proud of You》

張佳添評劉曉昆嘅高音略嫌緊咗啲。

「綠組」與陸東成合唱《心淡》的任永健，於尾段緊張甩beat，表現略為失準，最終二人僅獲79分；劉美君點名大讚陸東成臨危不亂，淡定表現極佳：「你唱得好好、control得好好，我聽得好舒服。永健嘅和音錯咗你仲繼續hold得到，係要讚嘅。」張佳添則狠批表現大跌watt：「你哋太熟原本隻歌，可能緊張令你唱得急咗，所以成件事個chemistry係一般般，成件事真係跌咗watt。」

綠組任永健＋陸東成合唱《心淡》

綠組任永健＋陸東成合唱《心淡》

任永健太緊張搞到甩beat！劉美君讚陸東成臨危不亂，control得好。

紅組阮慧珊＋侯靜伊合唱《16號愛人》。