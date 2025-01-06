鍾欣潼被指巡唱舞姿Hea爆體型反彈　與1年前對比大卻仍無損神顏

鍾欣潼（阿嬌）多年來都是圈中頂級「無死角美女」，但曾因荷爾蒙失調令身型有變，一度暴肥，每當她變肥或變瘦，都引起網民關注和熱議。去年9月她去澳門登台，以及10月去內地巡唱時，已被指身形再次「翻脹」，蔡卓妍（阿Sa）就曾回應傳媒指，只要阿嬌開心和健康就好。而剛完成巡唱最後一站的阿嬌近日表示：「我真係要好好放一個假，已經同公司伸請了，我要好好休息，養足精神。」看來一整年的巡唱實在使她累透。

阿嬌聖誕節貼出的照片，不太覺得她變肥。（微博@鍾欣潼）

鍾欣潼表示完成巡唱要放假，好好休息，看來忙碌的一年確實使她很累。（資料圖片）

近日有網民貼出她在新加坡演唱會上跳唱《女人味》的片段，指身穿連身短裙服裝配過膝長靴的她又發福了，明顯比拍檔蔡卓妍（阿Sa）圓潤一個碼，而且從其他演唱會短片中，看得出阿嬌明顯有雙下巴，莫非真是年尾吃多了？但網民更在意的是其舞姿，指她跳起舞來十分Hea，沒什麼氣力。內地網民說：「看得很尷尬」、「不說身材管理，動作很敷衍」、「這業務水平太差了吧？」、「像上班摸魚（偷懶）的同事」

去年9月，阿嬌去澳門登台，當時已被指身型反彈。（小紅書）

阿嬌早前在新加坡開巡唱。（小紅書）

跳《女人味》的短片瘋傳。（小紅書）

從側面所見有肚腩仔。（小紅書）

網民覺得阿嬌又發福了。（小紅書）

大腿確實粗了點。（小紅書）

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拍埋阿Sa度有對比。（小紅書）

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另一角度，見到阿嬌笑起來有雙下巴，但很可愛。（小紅書）

比起變胖，其實網民更在意的，是她的舞姿動作敷衍。（小紅書）

網民認為看得尷尬，指好像見到返工偷懶的同事。（小紅書）

另外也有人對比她在去年1月香港演唱會上，穿上同一套衫跳舞的片段，她在香港站的身型明顯Fit很多，加上本身的神顏，簡直是重回巔峰狀態。雖然阿嬌近日體型「反彈」，但正如之前的金句所講：「她肥過、瘦過，就是沒有醜過。」阿嬌變胖了，但盛世美顏仍然不變，網民較擔心的反而是她會否有什麼健康問題，希望她趁這個假期好好放鬆，讓身體回復更好的狀態。

對比一年前阿嬌在香港演唱會著同一套衫、跳同一隻舞，當時身型確實較纖瘦。（小紅書）

《01娛樂》攝影師在香港站演唱會影到的生圖，阿嬌Fit爆，不過阿嬌時肥時瘦不是新奇事，相信她過一段時間又會再瘦返，重回巔峰。（資料圖片/劉智源攝）