P1X3L出道4周年同fans玩到癲　仲承諾會以更佳表現回饋大家

香港人氣男子組合P1X3L今年迎來出道四週年的日子，他們為了答謝粉絲一直以來的支持，所以驚喜現身粉絲舉辦的慶祝活動現場。

香港人氣男子組合P1X3L今年迎來出道四週年的日子。(資料圖片)

一班Puzzles（P1X3L粉絲暱稱）於一個逾三千平方尺的室內場地舉辦了為期三天的慶祝活動，名為《P1X3L Festival 2025》，以慶祝P1X3L的出道四周年。活動吸引了不少的粉絲前來參與。日前（4日）P1X3L的成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）都有到場支持，一眾粉絲熱烈歡迎，大家堵在門外迎接他們。

一班Puzzles（P1X3L粉絲暱稱）於一個逾三千平方尺的室內場地舉辦了為期三天的慶祝活動，名為《P1X3L Festival 2025》，以慶祝P1X3L的出道四周年。(資料圖片)

P1X3L的成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）都有到場支持。(資料圖片)

一班Puzzles亦在戶外為三位成員準備了浪漫的驚喜，現場非常氣氛熱烈。P1X3L 3子除了近距離與Puzzles互動外，還舉辦了一場小型簽名會，讓Puzzles能與P1X3L進行親密接觸。

一班Puzzles亦在戶外為三位成員準備了浪漫的驚喜，現場非常氣氛熱烈。(資料圖片)

P1X3L表示，能在這個特別的日子能與Puzzles一同慶祝，的確讓他們感到非常感動。他們更承諾將繼續努力創作更多優秀的作品，期待與Puzzles有更多的互動與交流。P1X3L 感謝Puzzles四年來的支持和陪伴，並承諾將以更佳的表現回饋大家。

P1X3L表示，能在這個特別的日子能與Puzzles一同慶祝，的確讓他們感到非常感動。(資料圖片)

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）。(資料圖片)

P1X3L成員歐鎮灝（George）。(資料圖片)