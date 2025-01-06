錢國偉遺孀陳宛蔚任TVB經理人　已適應新生活：個女難湊過藝人

曾志偉、錢嘉偉都有撐場。（葉志明攝）

錢國偉離世前執導電影《熱血燃燒》終於上映，今晚舉行好友場，除主角林曉峰、張文傑外，曾志偉、林盛斌、黎諾懿、麥美恩、石修、錢嘉樂都有撐場，而遺孀陳宛蔚（Calinda）更與「味之天使」re-u 。

味之天使成員：孫慧雪、「藍莓」劉俐、陳蕊蕊、林芊妤Coffee、郭穎橋。（葉志明攝）

陳宛蔚接返訪問時透露當初錢國偉拍《熱血燃燒》時十分多波折，在泰國拍三、四個月，但仍有十多日戲份未完成，最後由總監黃海接手。「佢拍呢套戲時我啱啱生完女，出院第日佢就飛泰國，喺當地可能人生路不熟，第一場戲有三百幾個臨記，小春要飛車入去，但準備好晒時突然被通知唔拍得，話警察會拉人；到後來又試過拍完啲片要拎錢去贖，（拎咗幾多錢去贖？）呢個真係唔知，但佢係拍得好辛苦。」陳宛蔚十分感激黃海令電影面世，自己喺睇到錢國偉在戲中出現時感觸良多。

陳宛蔚女兒Abby十分活躍。（葉志明攝）

陳宛蔚目前在TVB任經理人一職，她指即要照顧女兒又要返工有時會感到吃力，但對幸好她一早訓練女兒要有責任感，而她亦十分感激屋企人、朋友給予的愛和關心。「因為個女好細，我一定要好堅強先可以帶佢行過呢關。」陳宛蔚又指TVB算是自己第一份工，問到女兒難湊定旗下藝人難湊，她說：「個女難湊好多，責任好大，亦多謝旗下藝人好識照顧自己，同佢哋似朋友，有傾有講，但個女基本當我名四咁。」