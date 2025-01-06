黃Viu8大節目　香取慎吾相隔11年主演富士劇《日本第一的爛男人》

新年新開始，「黃Viu」煲劇片單出爐！除了網友期待已久的全新韓劇《星星閃耀的夜晚》現已登場外，由香取慎吾主演的《日本第一的爛男人-我的假家人們》亦即將上架；想快人一步收看全新大熱日、韓、台劇？香港觀眾記得黐實「黃Viu」！



1.《星星閃耀的夜晚》

韓劇《星星閃耀的夜晚》講述被解僱的明星製作人姜秀賢（高賢廷飾）和被淘汰的長期偶像練習生劉振宇（厲雲飾）相遇後，一同追求各自目標的故事。該劇由影后高賢廷率領「演技大賞」男新人得主厲雲主演，演技甚有保證。劇中高賢廷目睹兒子失去聽覺，接著慘遭公司趕走、厲雲則再次出道夢碎，背上2億債務，兩個失意人將攜手展開絕地反擊！

《星星閃耀的夜晚》

2.《流氓讀書會》

改編自人氣網絡漫畫，韓劇《流氓讀書會》講述少年尹佳敏（黃旼炫飾）雖然想要認真讀書，但是他的才華只在打架上，為了追尋讀書夢，他在全國最差的流星工業高中組建「學習小組」準備高考，一場熱血故事由此展開。該劇主打青春正能量，製作組亦表示希望藉此為學生打打氣：「想透過擁有夢想的主角佳敏與朋友們的成長故事，展現出就算看似停滯不前的人，總有一天也會有變化的希望，為努力生活的所有人加油！」

《流氓讀書會》

3.《日本第一的爛男人-我的假家人們》

全新日劇《日本第一的爛男人-我的假家人們》講述前新聞播報員大森一平（香取慎吾飾）因過於專注事業而忽略家庭，最終因為醜聞失去工作；為了參加區議會選舉重建形象，對家庭與孩子毫無興趣的一平決定與亡妹的丈夫小原正助（志尊淳飾）及其兩名孩子共同生活，這段「假家庭」關係也讓他重新思考到親情的重要性，以及更多社會問題，他也因而下定決心改變自己，甚至影響社會。該劇也是香取慎吾時隔11年再度主演的富士連續劇，格外引發觀眾期待。

《日本第一的爛男人-我的假家人們》

4.《芬蘭租屋生活》

韓綜《芬蘭租屋生活》以沒有網路、沒有自來水和電力的芬蘭鄉村Lapland（拉普蘭）為背景，講述四位韓流演員車銀優、李帝勳、李東輝和郭東延在當地體驗芬蘭人的純樸生活。節目中四位大男孩搞笑不斷，最近一集車銀優更領軍體驗芬式桑拿，四子個個大汗淋漓大晒男人味，成功再度圈粉。

《芬蘭租屋生活》

5.《白種元的悲慘世界》

競技真人騷《白種元的悲慘世界》講述20位擁有悲慘故事的社會邊緣人在100天內展開激烈的廚藝生存戰，冠軍將會得到白種元親自資助餐廳基金，獲得逆轉人生的機會。節目歷經首次淘汰賽和復活賽後，有人打算棄賽、也有人對於功課毫不認真，態度引發爭議，讓白種元直呼失望！想知道這群邊緣人何去何從，就要繼續透過「黃Viu」緊貼節目了。

《白種元的悲慘世界》

6.《玉氏夫人傳》

由林知衍、秋泳愚、金載源和妍雨主演的古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》講述姓名、身份和背景都是偽造的外地女子與為了守護她不惜賭上性命的男藝人之間的生存騙局。劇集開播後連續四周收視上漲，更兩度躋身周間收視冠軍！劇集即將迎來大結局，到底成宇謙為何跑到清朝、玉太永的外知部是否真的遭到關閉，觀眾可以透過劇集親自見證。

《玉氏夫人傳》

7.《重返20歲》

改編自同名大熱電影，由鄭知蘇、鄭振永和金海淑主演的奇幻韓劇《重返20歲》講述七旬老嫲嫲吳末順（金海淑飾）一夜之間變成20歲的吳杜莉（鄭知蘇飾）後，以實現歌手夢為目標，再次享受青春耀眼全盛期的故事。憑藉輕鬆有趣的設定，該劇在韓國深受觀眾喜愛，更在第六集刷新自身收視；振永默默守護鄭知蘇的暖男形象更令他人氣急升，令人相當好奇二人接下來的感情發展！

《重返20歲》

8.《不如海邊吹吹風》

台劇《不如海邊吹吹風》講述大明星白引默（陳柏霖飾）因涉及打人事件而陷入醜聞風波，為挽回形象，他在王牌經理人的勸說下接拍金門實境節目，期間遇上土生土長的海島村姑李海諾（郭雪芙飾），二人譜出了一段治癒又溫馨的愛情故事。隨著劇情進入白熱化，白引默和李海諾感情逐漸升溫，此時海諾的青梅竹馬陳大浯（林柏叡飾）卻透過直播告白女方，不但令引默意識到自己的感情危機，也為這段三角關係揭開序幕。