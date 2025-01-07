聲夢「寶藏歌手」抵內地錄節目當飛行嘉賓　被網民大讚：很有實力

《聲生不息》已經播到第四季，亦改名為《聲生不息．大灣區季》，今季一開始已經陸續有不少的「聲夢唱將」登上聲生不息的舞台，例如：林智樂、鍾柔美等，亦愈來愈多人留意聲夢的歌手，被大讚是實力唱將。

今季一開始已經陸續有不少的「聲夢唱將」登上聲生不息的舞台，例如：林智樂、鍾柔美等。（ig@yumichung1221）

愈來愈多人留意聲夢的歌手，被大讚是實力唱將。（小紅書圖片）

最近冼靖峰就到達長沙為《聲生不息》錄影，一到埗已經吸引了不少的粉絲在酒店大堂等待。雖然冼靖峰參與《聲生不息》的消息未正式公布，但網上已有不少消息指他會參與第八期的錄製，當飛行嘉賓。第八期的主題是港叱咤歌壇 — 最喜歡的女歌手，並且會與李昊及黄子弘凡一起表演林憶的《假如讓你吻下去》。

最近冼靖峰就到達長沙為《聲生不息》錄影，一到埗已經吸引了不少的粉絲在酒店大堂等待。（小紅書圖片）

雖然冼靖峰參與《聲生不息》的消息未正式公布，但網上已有不少消息指他會參與第八期的錄製，當飛行嘉賓。（小紅書圖片）

已經有粉絲急不及待在社交平台表示：「因為冼靖峰Archie Sin當飛行嘉賓，寶藏歌手，不能被埋沒，要更多的人認識他，聽到他的聲音，發現他的有趣。」這粉絲更表示因為冼靖峰當嘉賓而馬上去看，可見偶像威力之大。冼靖峰更被大讚是「寶藏歌手」，亦有不少網民留言，雖然冼靖峰在內地的知名度未算太高，但今次的確能讓更多人看到，所以也有網民表示：「才知道他不久，他確實唱歌不錯的，很有實力！」

已經有粉絲急不及待在社交平台表示冼靖峰係「寶藏歌手」。（小紅書圖片）

雖然冼靖峰在內地的知名度未算太高，但今次的確能讓更多人看到，所以也有網民表示他很有實力。（小紅書圖片）

有指日前（5日）是彩排日，而且冼靖峰彩排到很晚，加上天氣很冷，但仍然無阻粉絲等待他的決心。冼靖峰彩排後回到酒店見到一班粉絲等待，立即收下她們送的花束及禮物，並一一道謝。片中見到冼靖峰與粉絲說了幾句，但因為沒有聲音，所以猜測他是叫粉絲快點歸家，可見他相當「寵粉」。

冼靖峰彩排後回到酒店見到一班粉絲等待，立即收下她們送的花束及禮物，並一一道謝。（小紅書圖片）