「澳門偽人麥香雞」捲入桃色糾紛　美女事主轟被搶老公狂數三宗罪

一名女網友突然發文狂數三宗罪，她指被搶完老公後，小三不但攞自己舊衫穿，更叫女兒稱呼自己做媽媽？日前有網民留意到一名女網民在社交網發文炮轟「麥香雞」，「澳門偽人麥香雞，搞人老公都算，算送比你！小三連我啲舊衫你攞嚟着都算！送埋比你！我最接受唔到就係個小三仲教壞我個女叫佢做媽媽！呢樣野係我忍唔到嘅！」

有女網民於Threads爆料被搶老公。（網上圖片）

該女版主繼續發文：「到底一個人心理要有幾變態？ 先做得出以上嘅行為。」有網民留言寫出當事人名字，女版主回覆留言：「5識，我知道果位人稱麥香雞」又有人問：「邊個？混血嗰個？」女版主再回覆：「對」。

該女版主又回覆網民留言：「重點都唔係佢哋嘅愛情故事，都話叫佢唔好搞我個女囉」她又怒斥：「5評論佢外表，但呢個人絕對心地差，行為變態！我已經多次警告我前夫，叫佢個小三離我個女遠d」。

女網民積極回覆網民留言。（網上圖片）

女網民積極回覆網民留言。（網上圖片）

曾爆藝人料的KOL「Sean Lam」亦在女網民帖文下留言：「依單野 我半年前都有開Live講」Sean Lam在Instagram亦轉發被封鎖帳號的照片，再爆有人疑似背現任男友「收兵」，「已被澳門代婊Block 搶人老公不特止 仲要背住搶返嚟嘅男友 去Channel （Chanel）、Dior收兵禮物」。

翻查資料，該名女網民不時更新社交網，外貌標緻身材出眾，她亦不時曬出獨力湊女的合照。

該名發文女網友外貌亦出眾。（網上圖片）

該名發文女網友外貌亦出眾。（網上圖片）