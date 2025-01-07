鄭佩佩79歲冥壽原子鏸長文悼念心中英雄　媽咪離世半年仍感不真實

一代武俠影后鄭佩佩去年7月於美國病逝，享年78歲。雖然至今已經半年，但無減子女對母親的思念，昨日（1月6日）是鄭佩佩79歲冥壽，其愛女原子鏸在社交平台發長文悼念母親，字裡行間完全感受到原子鏸對母親的愛。

一代武俠影后鄭佩佩去年7月於美國病逝，享年78歲。（IG@mashasha）

鄭佩佩一向樂觀愛笑。（IG@mashasha）

鄭佩佩跟3女1子感情甚佳，一家五口樂也融融。（網上圖片）

鄭佩佩去年因病離世，同年11月獲台灣《第61屆金馬獎頒獎典禮》追頒「終身成就紀念獎」，以表彰她超過60年的演藝成就及對影壇貢獻。大會安排國際名導李安負責頒獎，鄭佩佩她的四名子女，大女原麗淇、二女原和珍、三女原子鏸和孻子原和玉負責上台代亡母領獎，三位女兒更一邊睇片一邊憶起亡母哭成淚人，場面感動。而昨日是亡母79歲的冥壽，原子鏸將與媽咪的溫馨合照剪輯成短片分享到社交平台，並用英文發長文表達思念之情，直言：「很難相信今天是你不在場的第一個生日。」

鄭佩佩獲台灣《第61屆金馬獎頒獎典禮》追頒「終身成就紀念獎」。（影片截圖）

三女兒一邊睇片一邊憶起亡母，哭成淚人。（影片截圖）

四子女代亡母領獎。（影片截圖）

原子鏸寫道：「很難相信今天是你不在場的第一個生日。每年的這個時候，聖誕節、新年，然後是你的生日，曾經是我們一家人團聚的時間。每年的這個時候，您總是一定要為我們全家人一起計劃一些事情。即使當我們開始成年並追求自己的人生道路時，您始終是將我們團結在一起的黏合劑。而且，我不會撒謊，這個假期很難度過……知道缺少了一些東西……」

原子鏸貼母女照和發長文悼念媽咪。（IG@mashasha）

雖然母親離世至今已半年，但原子鏸直言仍感覺不太真實。（IG@mashasha）

雖然母親離世至今已半年，但原子鏸直言仍感覺不太真實，「每天我仍然感覺到你在我心裡。我知道直到我去世的那一天我都會有這種感覺。有時，當某件事讓我想起你時，我會微笑。有時，當我知道我不能只打電話給你或計劃與你共度時光時，我會感到心痛。你離開我們已經快半年了，但不知怎麼的，還是覺得不太真實。」

原子鏸為自己有一個如此優秀的母親而感到幸運。（IG@mashasha）

母女感情非常好。（IG@mashasha）

原子鏸亦為自己有一個如此優秀的母親而感到幸運：「我是多麼幸運，有一個如此優秀的母親。她是我可以尊敬的藝術家和母親，她是我最好的朋友，她是我最大的粉絲，她是我無論在什麼情況下都可以永遠依賴的人。但很奇怪，我在香港作為演員和名人的生活似乎又是上輩子的事了。看來當你這樣做的時候，我生命中的那一部分就消失了。就好像 #原子鏸 的身份已經被刪除了。但是，它永遠不會在我的記憶中抹去。我很珍惜作為 #motherdaughtercelebrityduo 的那些回憶，我們在每次活動中都像情侶一樣。我很懷念。」最後，原子鏸表示：「我永遠愛你。作為您的孫子，Matys已經開始說：『您將永遠在我心中，對吧媽媽？』祝我認識的最偉大的女人生日快樂。今天是你的 79 歲生日。」並指媽咪一直都會是她心目中的英雄。

原子鏸指媽咪是她認識的最偉大的女人。（IG@mashasha）