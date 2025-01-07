東張西望｜港女遭經理針對身材性騷擾兼欺凌：叫我攞個胸頂住啲碟

昨晚（6日）的《東張西望》講到收到一位叫林小姐的觀眾爆料，稱自己剛入職就被人針對其身材特徵起了一個不雅花名，之後性騷擾言行還不斷升級，更慘遭欺凌。

一位叫林小姐的觀眾爆料，稱自己剛入職就被人針對其身材特徵起了一個不雅花名，之後性騷擾言行還不斷升級，更慘遭欺凌。（《東張西望》截圖）

林小姐親身交代事件來龍去脈。（《東張西望》截圖）

事主林小姐受訪時，指當時在一家韓國餐廳打工，上班第一日，就有一個分區女經理幫她起了一個花名。主持梁菁琳問對方幫她改了什麼花名，林小姐略帶尷尬地說：「叫大波妹，講我身材方面，佢見到我第一面，然後就咁樣叫我。」

林小姐遭經理針對身材起花名。（《東張西望》截圖）

令她受盡困擾。（《東張西望》截圖）

林小姐公開任職韓國餐廳時的WhatsApp報更群組截圖，表示女經理在群組裡面，也是直接將她的花名（大波蓮）打上去，「佢同我講，呢個名即係妳，妳喺度報更啦！但其他鋪頭裡面有花名嘅人，佢哋就用返真名囉，得我一個係真名。我試過佢哋叫我（花名）時唔應佢哋，但佢哋都係咁樣繼續叫我，叫到我應為止。」

林小姐公開任職韓國餐廳時的WhatsApp報更群組截圖，表示女經理在群組裡面，也是直接將她的花名（大波蓮）打上去。（《東張西望》截圖）

覺得不受尊重。（《東張西望》截圖）

林小姐續指對方這樣「稱呼」她，導致鋪頭裡面其他同事不知道她的名字，都是這樣叫她。而除了每天被上司稱呼花名外，林小姐說還遭到工作上言語欺凌，「鋪頭有3個高層，佢哋叫我攞碟嘅時候，會叫我攞個胸去頂住啲碟，話咁樣好安全，唔會跌。跟住攞咖啡杯，因為好熱同埋會搖，我就問同事點解會搖嘅？跟住佢就話妳對胸都識搖啦。」

工作上還受到言語欺凌。（《東張西望》截圖）

工作上還受到言語欺凌。（《東張西望》截圖）

林小姐表示還有一次是，夜晚將要收舖，沒什麼客人，就被叫出店鋪門外用身材引客，「佢話用妳身體嘅曲線去吸引啲客入來啦。」林小姐自言聽到這些字句覺得對方這個人很差，令她覺得自己不受尊重，「去到後面我已經唔想同佢哋講嘢，已經想辭職了。」其後，林小姐也有向平等機會委員會投訴，該公司也發出聲明，稱對涉事同事已經停職和處分，不過林小姐就不滿意公司的處理手法。

林小姐公開經理說話內容，令人譁然。（《東張西望》截圖）

還叫她用身材吸引客人。（《東張西望》截圖）

林小姐解釋根本是有三個人對她有性騷擾行為，但對方只將一個人停職，剩下那兩個在更表上看到還有在返工。「你作為鋪頭嘅高層，你係咪應該要好清楚咁知道呢啲有關於性騷擾嘅法例？但你係帶頭性騷擾我嗰個。」主持問林小姐最終想要咩結果？後者要求對方首先要刪除那份所謂的聲明，要說出真正有做到的事情，「要講返係點樣處分，停職係停幾耐，邊個人，佢做咗啲乜嘢。然後再叫嗰三個人可能透過平機會或者其他平台，當面同佢道歉。」

林小姐向平等機會委員會投訴。（《東張西望》截圖）

之後該公司也發出聲明，稱對涉事同事已經停職和處分，不過林小姐就不滿意公司的處理手法，指不夠清晰。（《東張西望》截圖）

《東張西望》也就此事向涉事餐廳查詢，對方回覆指公司對事件高度關注，並即時安排人事部同事成立獨立調查隊伍，徹查事件，公司已即時向一名涉事同事發出警告信和停職候查，待調查完成之後，考慮是否進一步採取行動，不排除會再作處分。另外，已先後委派另一分店分區經理以及人事部同事嘗試聯絡事主，惟至今仍未獲事主回覆。公司期望在事主感到安全和舒適的情況下會面，以更全面了解事件。隨後，餐廳再有補充，除了已經停職的分區經理外，還有其他涉事職員，待調查有結果後再作出行動。

林小姐要求對方當面道歉。（《東張西望》截圖）

由於事態嚴重，涉事公司再回覆節目組，稱會高度關注。（《東張西望》截圖）

節目播出後引起極大迴響，不少網民支持林小姐：「呢位小姐好勇敢」、「希望多啲被欺凌嘅人，勇敢站出來」、「對女同事言語上公然性騷擾，三個都要炒啦!」而林小姐也有在其社交平台分享後續，稱三個涉事同事已經被踢出群組，更表都有變動，沒見到他們有返工，「但係我仍然希望前公司可以再出一份聲明，詳細啲咁講對佢哋嘅懲罰係如何，唔好淨係用『停職及處分』帶過，透明啲」。

其後，林小姐再更新，指已得到其中一位涉事同事道歉，並公開道歉內容，但她不接受也都不了解，「得到mavis道歉了，但係我唔接受亦都唔理解。你喺現實對我進行性騷擾及職場霸凌，係咪應該喺現實面對面同我道歉？而唔係求其喺網上面抄一篇道歉文，改幾隻字就send返俾我，當自己已經誠心反省，更加『希望我理解及接受』。我唔係高層我唔識理解你，同埋我睇唔出呢篇嘢有誠意。」