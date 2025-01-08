樂易玲去年親自欽點「6小生8花旦」　3花旦事業黃金期揀結婚產子

樂易玲去年接受內地傳媒訪問時就親口提出6個小生、4名花旦以及4名小花均屬於「TVB投放最多資源」的藝員，成就TVB最新的力捧名單！當中，樂易玲在訪問中特別提及到張振朗、朱敏瀚、周嘉洛、吳偉豪、黃庭鋒和丁子朗六人，表示此六位小生非常賣力，是無綫近年力捧對象。不過，小花方面就令人大跌眼鏡，因當中有3位在事業黃金期結婚時選擇結婚，青黃不接的情況再令人擔憂！

樂易玲大跌眼鏡。（資料照片）

至於小花方面，現時無綫投放最多資源的小花為陳瀅、劉佩玥、陳曉華和蔣家旻，比較年輕的女藝人例如何依婷、陳嘉慧、羅毓儀和郭柏妍都是受到無綫力捧對象。樂易玲坦言以上六位小花有潛力，之後會給他們擔當重要的角色，有更多機會發揮。不過，當中3位在去年都相繼結婚和懷孕。陳嘉慧前年9月於深圳與老公Calvin結婚，結婚未夠兩個月後在社交平台曬出BB超聲波照，公布懷孕喜訊，去年宣布女兒已經出世。

事業心最重。(梁碧玲 攝)

還有一班藝人亦有到場，例如：陳瀅、陳山聰、胡鴻鈞、李爾晨、孔德賢、梁競徽等。(梁碧玲 攝)

何依婷去年在劇集《新聞女王》中飾演心機女主播「徐曉薇」而彈起，形象入屋，甚有觀眾緣！不過何依婷就選擇在事業高峰期與富二代男友拉埋天窗，前年年底正式榮升人妻，有傳二人婚後搬入價值三千多萬的有紅磡樓王之稱的海名軒，婚後生活富貴！二人婚後一年成功造人，待產在即！蔣家旻去年與電視台高層男友周永基在日本輕井澤圓婚，正式升呢做人妻。

何依婷家中聖誕樹足2米高。（IG：@reginahyt）

何依婷挺孕肚換上泳裝相當震撼。（IG：@reginahyt）

何依婷與老公出遊分享靚相。（IG：@reginahyt）

蔣家旻的好姊妹朱千雪、張嘉兒、岑杏賢及湯洛雯都有合體現身婚禮分享喜悅。（IG圖片）