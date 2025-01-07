羅霖91年亞姐奪冠入行　大爆內幕佳麗陰招盡出︰俾人批踭俾人推

歷年有不少選美劇，佳麗們爭妍鬥麗，經常有黑幕、出陰招，甚至陷害對手，原來現實生活中真有其事﹗1991年亞姐冠軍羅霖，原來當年親歷其境被批踭，直言似足現實版宮心計﹗



羅霖是圈中公認的美魔女。（IG：@candylolam）

羅霖身材依然非常好。（梁碧玲攝）

當年參選亞姐的羅霖。（小紅書：@羅霖Candy）

1991年羅霖以大熱姿態勇奪亞姐冠軍，從此展開銀色旅途，但原來參選期間真正見識到血淋淋一面，她在小紅書憶述當年經歷：「我俾人推得最多就係影大合照，會俾人批踭啦，會俾人推啦，因為好多人要爭C位呀，如果你摷番以前啲合照，我永遠都企側邊。」

羅霖以大熱姿態奪冠。（小紅書：@羅霖Candy）

羅霖以大熱姿態奪冠。（小紅書：@羅霖Candy）

羅霖以大熱姿態奪冠。（小紅書：@羅霖Candy）

羅霖貼出當年的合照，當中有贏得冠軍兼最完美體態獎的羅霖外，還有亞軍黎虹讌、季軍兼最上鏡小姐鄧佩茜，與及第四名的華天敏和第五名的王瑋。羅霖認為要表現自己是在單人照時，而非做這些小動作：「其實選美不只是看顏值，品行是非常重要的，我覺得做好自己本分、努力提升自己才是正確的道路，千萬不要做傷害人的事，只有好的品行才會讓你行得更遠。」

羅霖完全不似接近60歲。（小紅書：@羅霖Candy）

羅霖大爆選美黑暗面。（小紅書：@羅霖Candy）

羅霖大爆選美黑暗面。（小紅書：@羅霖Candy）

羅霖大爆選美黑暗面。（小紅書：@羅霖Candy）

羅霖大爆選美黑暗面。（小紅書：@羅霖Candy）

其實去年楊玉梅受訪時，亦曾爆亞姐佳麗陰招盡出：「食飯嗰陣佢地已經明爭暗鬥，又剪爛人地啲衫，又灑痕粉（真係咁黑暗架？）畀啲工作人員捉住問點解拎較剪入去，因為我地喺後台換衫放滿晒我地啲衫，好在捉住佢沒收咗，又有灑痕粉等對手出洋相。因為當時我係黑馬一開始未係佢地目標，拎到「最上鏡小姐」及「完美體態」比賽後返到後台，底衫褲同啲衫全部無晒。」

楊玉梅是1990年三料亞姐季軍。(影片截圖)

楊玉梅當年黑馬姿態橫掃多個獎。（影片截圖）

楊玉梅目擊佳麗間明爭暗鬥，剪衫灑痕粉，自己亦身受其害。（影片截圖）