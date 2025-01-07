前女團成員細屋搬大屋　住複式村屋曬超靚景天台：浴缸可成家沖涼

As One出身的陳葦璇（Kira）是《全民造星III》亞軍，但她簽約環球後工作量不多，不過她夠勤力和爭氣，靠做收納YouTuber都殺出一條血路，YouTube有10萬訂閱。而她亦不止一次公開自己的住宅內部，曾透露自己一年搬一次屋，而近日她更細屋搬大屋，與男友進駐村屋毫宅，紀錄了吉屋的House Tour！

As One的《Candy Ball》當年威到去韓國，可惜無以為繼，其後解散，但幾位成員陳葦璇、蘇皓兒及陳苑澄仍不時聚會。（MV截圖）

陳葦璇始終未放棄跳唱歌手夢，不時拍跳舞Cover片。（IG@hahakirac）

陳葦璇好爭氣，憑做執屋、收納，成功靠副業殺出一條血路，YouTube有10萬訂閱。（YouTube@陳葦璇Kira）

陳葦璇曾感嘆歌手難做，指唱歌片花了不少心血製作，是拍攝一要泳衣照所用的時間的10倍以上，但結果反而是泳衣照多10倍likes數。（IG@hahakirac）

Kira透露自己睇了20幾間村屋，終於搵到間啱心水，設計讓她非常驚艷！該單位採光度極好，她透露最初因為開放式廚房心動，煮食枱後面有鏡櫃，營造更大空間感。而客廳也可用「巨型」形容，有大窗、方方正正，不論是Kira還是她的貓狗都有足夠空間走動，招呼朋友亦很舒適。

陳葦璇原本冇考慮村屋，但最終因為這間村屋實在太靚，她決定「扑鎚」。（YouTube@陳葦璇Kira）

陳葦璇與男友關係穩定，最近決定同居。（IG@hahakirac）

陳葦璇透露最初因為開放式廚房心動。（YouTube@陳葦璇Kira）

煮食枱後面有鏡櫃，收納空間足，亦營造更大空間感。（YouTube@陳葦璇Kira）

客廳也可用「巨型」形容，有大窗、方方正正，不論是Kira還是她的寵物都有足夠空間走動，招呼朋友亦很舒適。（YouTube@陳葦璇Kira）

廁所方面也同樣闊落，菱形瓷磚與黑色地磚具設計感，馬桶像日本廁所般有得清洗屁股，讓Kira愛得不得了！她亦很驚訝浴缸非常大，即場企入去，並說：「個浴缸係大到……我個人得咁大，我成家坐晒喺度，小新沖涼，啲貓坐晒喺度都勁開心，攤大瞓覺沐浴都OK！」

陳葦璇很驚訝浴缸非常大。（YouTube@陳葦璇Kira）

她即場企入去，表示成家坐喺度沖涼都冇問題。（YouTube@陳葦璇Kira）

全屋共有兩房，一間她會做雜物房或客房，而主人房有地台床及超大入牆櫃，收納功能高，床邊即使做一字馬都未去到窗邊位置，L型窗景觀亦相當開揚。Kira沿內梯走上天台，山景非常寬廣，望去遠處一片綠油油，還有藍天白雲，Kira也大讚心曠神怡，可呼吸新鮮空氣，與寵物玩耍或做運動！而值得一讚的是，天台圍欄以玻璃代替牆，不會遮蓋到眼前美景。很多人都關心這樣的靚屋要幾錢租金，Kira就透露是兩萬多連車位，她非常興奮，預告正式入住後會再拍片。

主人房有地台床及超大入牆櫃，足夠擺衫。（YouTube@陳葦璇Kira）

三邊落床，床邊即使做一字馬都未掂到窗，L型窗景觀亦相當開揚。（YouTube@陳葦璇Kira）

巨廳及內梯位置。（YouTube@陳葦璇Kira）

天台都十分闊落，景觀開揚，除了晾衫，可呼吸新鮮空氣，與寵物玩耍或做運動！（YouTube@陳葦璇Kira）