萬千星輝2024｜關嘉雯飲恨女飛躍　加入TVB曾慘遭罵反骨

30歲的關嘉敏（Carman）近年憑「扮嘢」人氣急升，可惜在剛舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》中，不敵TVB新一代劇后陳曉華，飲恨「飛躍進步女演員」。

關嘉敏去年人氣急升。（IG@carcar.carman）

Fit爆身材無得輸！（IG@carcar.carman）

關嘉敏（正中）曾是女團BINGO成員。（資料圖片）

外型出眾的關嘉敏自小跳舞出身考至中國舞10級，也曾得到校際舞蹈節金獅獎和香港舞蹈公開賽冠軍。2015年簽約天盟娛樂以女團BINGO出道，但星路平平，更曾自爆初出道時曾收過8毫子糧單。關嘉敏憶述，當年公司指扣除佣金、租車費、化妝、整頭錢，再加上5個成員平分下，就只剩下8毫子，形容當時「自信心跌至負數。」

近年成功轉型。（IG@carcar.carman）

能跳能演。（IG@carcar.carman）

但關嘉敏沒有放棄追夢，到2020年，她參加ViuTV選秀節目《全民造星III》並打入20強，10強爭奪戰她跳唱蔡依琳《舞孃》令人印象深刻，可惜最終20強止步，網民更為其不值。雖然《全民造星III》令關嘉敏提升了知名度，但卻未能讓她在星途上再上一步後，關嘉敏曾受訪爆未獲ViuTV賞識談合作。最後關嘉敏選擇簽約邵氏，入TVB拍劇作新嘗試，卻被部分激進網民力斥「反骨」，指憑ViuTV走紅卻倒戈入TVB，關嘉敏在節目《Mean Talk》談及此事時一度淚灑當場，不堪壓力自認「連呼吸都會俾人鬧。」

關嘉敏曾參加《全民造星III》，但未獲ViuTV賞識談合作。最後關嘉敏選擇簽約邵氏，卻被部分激進網民力斥「反骨」。（資料圖片）

關嘉敏《全民造星III》跳唱《舞孃》令人印象深刻，不少網民都為其未能入10強而感不值。（節目截圖）

關嘉敏在節目《Mean Talk》談及被指反骨一事一度淚灑當場，不堪壓力自認「連呼吸都會俾人鬧。」（《Mean Talk》節目截圖）

不過關嘉敏未有因此被打擊，反而更加努力，亦成功以演員新形象入屋，在《愛·回家之開心速遞》演焦浩軒女友成功獲得迴響，獲讚演技不俗；在葉念琛執導的《美麗戰場》演小三，豁出去以內衣上陣，可謂博到盡。而去年，關嘉敏也有份參演《逆天奇案2》和台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》。

關嘉敏在《愛·回家之開心速遞》演焦浩軒女友成功獲得迴響。（《愛·回家之開心速遞》劇集截圖）

關嘉敏在《美麗戰場》有大膽演出。（《美麗戰場》劇集截圖）

關嘉敏有份參演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》。（IG@carcar.carman）

除了劇集外，關嘉敏在扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》中，無論扮王菲定譚輝智同樣維妙維肖令人驚喜，而且扮嘢扮到登上「人氣熱搜」榜首，成為一時佳話。果然，有能力的人去哪裡都會發光。

關嘉敏扮演《中年好聲音2》亞軍譚輝智唱《屈到病》勁神似，更一度登上熱搜，除了不少觀眾覺得她扮得似外，連譚輝智本人都「DM」關嘉敏表示勁似。（節目截圖）

關嘉敏與譚輝智有如失散兄妹。（IG@carcar.carman）

關嘉敏還原王菲經典「夢中人」的造型。(節目截圖)