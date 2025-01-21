萬千星輝2024｜張頴康失落男配角　「劉德華契仔」冇光環由低做起

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》日前（19日）隆重舉行，有份入圍角逐「最佳男配角」的張頴康最後失落獎項。現年43歲的張頴康早年曾簽入天王劉德華旗下公司，更有「劉德華契仔」之稱，至2006年加入TVB至今已經踏入第19年，雖然一路走來星途並不平坦，但他就默默耕耘由跑龍套、演閒角做起，直至2016年奪得「飛躍進步男藝員」後升至男二位置，演技備受肯定！

張頴康。（劇照）

2014年張頴康成為TVB親生仔，2016年獲得「飛躍進步男藝員」。（視覺中國）

張頴康於2016年勇奪「飛躍進步男藝員」。（YouTube影片截圖）

張頴康同馬國明呢個組合幾新鮮。（影片截圖）

近年劇接劇。（影片截圖）

《逆天奇案2》（劇照）

張頴康曾透露入行是因中學時期一次機緣巧合下，去了劉德華公司經理人部門面試，並成功簽約，獲得培訓兼出歌機會，但其後他決定轉投影視圈，報讀藝訓班，他曾在接受《香港01》專訪時透露當年劉德華亦十分支持，一口答應補貼張頴康直至正式簽約TVB：「半年嘅訓練班時間，補貼到你夠晒生活。」張頴康坦言「劉華光環」是「一世都會有壓力」，故盡量謹言慎行，生怕「影衰」劉德華：「一行差踏錯，就會令華哥個名有蒙羞。」不過張頴康卻曾因被落迷藥捲傷人案，險留案底，幸好麥雅緻幫手找法援，最後雙方和解收場。

張頴康早年曾簽入天王劉德華旗下公司，更有「劉德華契仔」之稱。（IG@cheungwinghong）

張頴康大談由「劉德華契仔」到加入無綫拍劇的心路歷程及辛酸。（YouTube影片截圖）

感激劉德華。（YouTube影片截圖）

捧場！（IG@cheungwinghong）

張頴康在TVB多年來亦塑造了不少經典角色，包括《回到三國》的范根、《一屋老友記》的三寶、《逆天奇案》系列的Marco等，今次他在《逆天奇案2》再演Marco，受盡喪妻之痛，癲狂之極，演技大爆發！其實張頴康去年亦曾入圍角色最佳男配角，更曾一度傳出他因不滿未能擔正做男主角，決定約滿離巢，但其後他就親自闢謠，並透露已續約，近年更劇接劇，機會多多！

張頴康在2006年加入TVB，雖然有指是由劉德華推薦，但飾演的角色多為閒角，直至2012年《回到三國》飾演范根一角才戲份較多。（TVB）

多年來塑造了不少經典角色。（IG@cheungwinghong）

張頴康在《法言人》表演出色。(《法言人》截圖)

合拍！（IG@cheungwinghong）

演技大爆發！（影片截圖）

+ 4

而張頴康除了事業發展順利之外，他與太太麥雅緻更是圈中公認的模範夫妻，兩人在2012年結婚，育有一女兩子，一家五口幸福美滿。身為圈中「愛妻號」的張頴康，多年來零緋聞，而且對太太大小事都相當上心，早前忙於拍攝新劇的張頴康，更趁空檔返港與老婆慶祝紀念日：「17年前嘅1月4號，當日我哋第一次聯絡！我好記得我哋講電話嘅時候，係我人生中個腦轉數轉得最快嘅時刻！因為我要用呢個千載難逢、可一不可再嘅機會，約到呢個女仔出嚟睇戲！今年嘅1月4號，咁啱我有一日假期返咗香港，所以都好簡單咁出去睇場戲慶祝一下！好多謝呢個女仔當日打咗呢個電話畀我！因為呢一通電話，改變咗我嘅一生！令我嘅人生從此有180度嘅轉變！老婆，多謝你！我愛你！」被網民封為絕世好老公！

一家五口幸福美滿。（IG@cheungwinghong）

一家五口幸福美滿。（IG@cheungwinghong）

溫馨。（IG@cheungwinghong）

兩公婆去旅行。（IG@cheungwinghong）

兩公婆去旅行。（IG@cheungwinghong）

張頴康趕返香港，與太太麥雅緻慶祝首次通電話17周年。（IG@cheungwinghong）