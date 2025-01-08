洪金寶73歲生日洪天明曬三爺孫合照　大哥大神采飛揚愛孫顏值勁高

影壇大哥大洪金寶一直受糖尿病困擾，近年過着半退休狀態，但為香港電影依然不遺餘力，去年他有份參演的《九龍城寨之圍城》贏盡票房口碑，洪金寶在片中更是大顯身手，絕對是寶刀未老！到了12月的時候，洪金寶更獲香港演藝學院頒授榮譽博士學位，表揚和肯定他多年來對影視圈的貢獻，當時就有記者問即將生日的他，可會覺得是最好的生日禮物？洪金寶笑說：「冇諗過，我淨係諗可以食乜，屋企人唔畀我食蛋糕，就算買蛋糕都係買啲啱我食嘅，嗰啲唔好食。」非常可愛。

洪金寶於《九龍城寨之圍城》裡飾演大老闆，電影拍攝時洪金寶已年屆七旬。（九龍城寨之圍城IG圖片）

洪金寶去年底獲香港演藝學院頒授榮譽博士學位，威水呀！（資料圖片）

昨日（1月7日）正是洪金寶的73歲生日，向來孝順的大仔洪天明雖然今年有工作在身未能與爸爸慶祝，但也有在小紅書發文祝賀：「今天因為工作關係沒能陪你。但我派了兩個代表，你應該會很滿意。 老爸生日快樂！身體健康！天天開心！愛你！」洪天明所指的兩個代表正是洪大仁及洪竟稀。相中所見，11歲的洪大仁和9歲的洪竟稀可謂暴風式成長，哥哥生得甚為高大，而兩兄弟也同樣遺傳港姐媽咪周家蔚的高顏值，非常帥氣，兩人穿上西裝攬實爺爺合照。

洪金寶有孫萬事足。（資料圖片）

洪天明今年因工作未能與爸爸慶生，派出兩個兒子做代表，三爺孫襯到絕。（小紅書圖片）

洪天明往年貼出三代同堂合照，向爸爸洪金寶祝壽。（IG@tinming7471）

壽星洪金寶同樣穿上西裝，戴上金色領呔，三爺孫襯到絕。因昔日拍動作戲傷患多，加上曾做膝蓋手術，洪金寶近年不時坐電動輪椅外出買餸，更一度惹來健康出問題的揣測，但實情是他在2017年因舊患發作要接受膝蓋手術，其後按醫生吩咐減磅40磅，為怕膝頭負荷過重，平日多數以輪椅代步，出席重要場合就改用拐杖。而相中所見，洪金寶面色紅潤又精神，氣色極佳，坐在兩愛孫中間露出慈祥爺爺的笑容，網民除了向洪金寶送上祝福外，也有人笑言：「兩個孫仲開心啦，仔都係督眼督鼻噶啦。」果然有孫萬事足！大哥大，生日快樂呀！

洪金寶近年不時坐電動輪椅外出買餸，更一度惹來健康出問題的揣測。（小紅書）

實情是他在2017年因舊患發作要接受膝蓋手術，其後按醫生吩咐減磅40磅，為怕膝頭負荷過重，平日多數以輪椅代步。（資料圖片）

洪金寶於「第37屆東京國際電影節」舉行大師班。（直播截圖）