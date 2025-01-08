陳慧嫻個唱邀李克勤做嘉賓齊跳舞　大呻新年騷：唔係收好多利是

陳慧嫻本月即將會在紅館舉行40週年《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，她今日（8日）現身排舞室綵排探班活動接受訪問表示：「我應付到嘅，當然太高難度唔適合我嘅年紀，我驚會斷腰骨，我唔會側手䎗。」她坦言怕身體過重令Dancer抬起她的時候會感覺吃力。

陳慧嫻今日（8日）現身排舞室綵排演唱會探班活動。（張祖銘攝）

講到演唱會加場一事，她表示：「最緊要嚟睇我終極加場。年初二呢一日其實係放煙花，等啲觀眾睇完煙花就可以順便入嚟紅館，所以夜晚九點開始。」談及是否預計在演唱會期間會收到歌迷贈送利是，她說：「我就要睇吓觀眾係咪會比利是我嘅人，其實我之前試過喺新年嘅時候開演唱會，但係我唔係收好多利是，唔知係咪我啲觀眾比較後生。」她笑言：「希望大家比利是我都會開心啲。」

陳慧嫻預告張敬軒李克勤會做嘉賓。（張祖銘攝）

陳慧嫻望新年開騷收觀眾利是。（張祖銘攝）

被問到演唱會嘉賓環節，她說：「李克勤同埋張敬軒都係嘅，李克勤喺內地開完演唱會都趕返嚟，張敬軒都好忙。張敬軒都話好想嚟，我都話好想佢嚟，我畀佢哋揀歌。其實我同李克勤唱嗰首歌係要跳舞，每個嘉賓嚟都要同我跳舞㗎！」至於是否與李克勤大跳貼身舞，她表示：「應該都掂唔到佢。佢一定會企喺我隔籬。」