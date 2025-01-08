繼王星後又一內地演員於泰國拍戲時失聯　疑被同一個人擄走去詐騙

內地演員王星（藝名星星）於上周五（3日）前往泰國拍戲後於泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區。其女友立即在網上求救，而星星於日前（6日）被泰國警方於湄索邊境尋回，而且已經送回泰國。

王星近照中，其腿部紅斑被猜測是遭到毆打。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

今日（8日）再爆出一位內地演員赴泰國拍戲失聯，據內媒報道，演員何俊旻於上周五（3日）赴泰國曼谷拍攝《緝毒女警》劇集，其後失聯。內地女演員邵逸凡透露何俊旻失聯3天後開始回覆訊息，但回覆的內容很奇怪，加上他拒絕接聽視像電話。

內地演員何俊旻近日被爆前往泰國曼谷拍戲，隨後失聯。（微博）

內地女演員邵逸凡透露何俊旻失聯3天後開始回覆訊息，但回覆的內容很奇怪，加上他拒絕接聽視像電話。（微博）

何俊旻有聽到語音電話，但只稱自己是在泰國拍《緝毒女警》，更傳送了一張疑似是「拍戲」的照片，最可疑的是照片中人都身着羽絨服，不禁讓人懷疑。但何俊旻被問到有關《緝毒女警》的通告問題時，他都答不上來，而他在與親友通話時，語氣明顯有異常，網民猜測他應該是被控制了。

內地演員何俊旻近日被爆前往泰國曼谷拍戲，隨後失聯。（微博）

何俊旻在與親友通話時，語氣明顯有異常，網民猜測他應該是被控制了。（微博）

何俊旻曾表示自己不知道王星失聯的事，他的回答確實讓人質疑，因為不論在國際還是泰國，事件都鬧得沸沸揚揚，照道理是沒可能不知道的。但最令人細思極恐的是在微信群組發布《緝毒女警》資訊的人，正正是王星失聯事件的演員統籌「顏十六」。

內地演員何俊旻。（微博）