盤點蛇年BB丨唐碧霞教改名秘技　「虫」助運勢「人」最怕小人陷害

去年底有好多女星宣布懷孕，準備誕蛇年BB，當中包括「十優港姐」麥明詩、黃翠如、 何依婷 · 王君馨 · 吳紫韻 、朱慧敏、還有高鈞賢的圈外太太等等，喜事浪接浪。不過，俗語有云：「唔怕生壞命，最怕改壞名」，所以幫小朋友改名一定要好小心。

《香港01》請來有「翻版陳自瑤」之稱、由模特兒轉型的90後堪輿學家唐碧霞為大家講解肖蛇的性格，以及改中、英文名注意的地方，讓大家參考一下。

90後堪輿學家唐碧霞曾參選2016年香港小姐競選成為大熱後退選而出名，2017年取得英國巴拉福特大學工商管理學士學位。

肖蛇者性格

碧霞老師表示肖蛇者天生聰穎、思慮周全、精力旺盛，表面對人較為冷漠，給人不易親近的感覺，為人獨立自主，凡事有自己一套想法，與人相處時能清晰表達自我意見，處理人際關係時得心應手、揮灑自如，能爭取自身利益的同時令對方深感佩服。得益於較強的交際應酬能力，事業發展較為出色；但佔有慾較強，會令身邊人無所適從。同時蛇亦代表變化多端，隨着時間的推移亦會不停改變想法。當中凡事太過精明、計算得太過清楚，反而導致一生都缺乏真心朋友，建議「凡事留一線，日後好相見」。人生在世很多事情都是命中注定，不要太過計較利益，否則只會令人際關係變差。

麥明詩預產期係3、4月。（IG圖片）

黃翠如陀B都咁靚。（IG圖片）

蛇年嬰兒適合的中文、英文名字

【適合的中文名字】

蛇年的地支為「巳」，可選擇與其相合地支的字或部首，蛇的地支「巳」與「酉」雞及「丑」牛為三合，故可選擇以下名字。

酉雞之字例：莤、尊、猷、鳳⋯等

丑牛之字例：牟、皓、浩、笙⋯等

蛇為肉食動物，若名字中有「虫」、「月」、「心」之字根，則代表糧食豐足，一生不用愁衣食，有助提升整體運勢。

虫之字例：蝶、螢、蝴、融⋯等

月之字例：鵬、勝、騰、望⋯等

心之字例：悅、愉、思、慈⋯等

蛇一般住在洞穴、山林，若名字中有「穴」、「山」、「木」之字根，可讓蛇在舒適安穩的環境當中。

穴之字例：安、宗、容、定⋯等

山之字例：峰、崇、嵐、崎⋯等

木之字例：棋、橋、楚、柏⋯等

【適合的英文名字】

建議可以使用以下英文字母開頭的名字：E、 F、T、H。

E字開頭字母的男性名字：Eason、Ethan、Eddy、Elton⋯等

E字開頭字母的女性名字：Emily、Eugene、Emma、Edith⋯等

F字開頭字母的男性名字：Frederick、Frankie、Felix、Flint⋯等

F字開頭字母的女性名字：Fiona、Flora、Faye、Fanny⋯等

T字開頭字母的男性名字：Tommy、Thomas、Tony、Terrence⋯等

T字開頭字母的女性名字：Tina、Tracy、Toby、Tiffany⋯等

H字開頭字母的男性名字：Harry、Howard、Hanson、Hayden⋯等

H字開頭字母的女性名字：Helen、Hayley、Hollie、Hanna⋯等

何依婷突爆懷孕消息！（IG圖片）

38歲王君馨首度懷孕。（IG圖片）

【不適合的中文名字】

蛇的地支「巳」與豬的地支「亥」相沖，與「寅」虎及「申」猴相刑，同時與「申」猴相破及與「寅」虎相害，故不宜使用相關字根的字為佳。

亥豬之字例：雍、家、豪、濠⋯等

申猴之字例：坤、神、暢、申⋯等

寅虎之字例：彪、琥、寅、演⋯等

蛇為肉食性動物，故不喜歡素食，若名字中有「禾」、「米」、「豆」之字根，代表得物無所用，象徵無法得到貴人賞識，終日鬱鬱不得志，故不宜使用相關字根的字為佳。

禾之字例：秀、科、秦、穎⋯等

米之字例：米、梁、糖、籽⋯等

豆之字例：豆、豐、豔、登⋯等

蛇與人類有敵對關係，若名字中「人」之字根，主受到一生受到小人陷害、是非麻煩事較多，故不宜使用相關字根的字為佳。

人之字例：仁、信、儷、健⋯等

【不適合的英文名字】

避免使用以下英文字母開頭的名字：A、M、N、V、X。

A字開頭字母的男性名字：Albert、Andrew、Andy、Anthony ⋯等

A字開頭字母的女性名字：Angel、Angus、Ada、Amy⋯等

M字開頭字母的男性名字：Matthew、Michael、Martin、Mark⋯等

M字開頭字母的女性名字：Mandy、Michelle、Melissa、Macy⋯等

N字開頭字母的男性名字：Nick、Nelson、Nicholas、Nathan⋯等

N字開頭字母的女性名字：Nicole、Nancy、Natalie、Nina⋯等

V字開頭字母的男性名字：Vincent、Victor、Vic、Vito⋯等

V字開頭字母的女性名字：Vicky、Vivian、Vanessa、Victoria ⋯等

X字開頭字母的男性名字：Xandur、Xavier、Xander、Xiaohu⋯等

X字開頭字母的女性名字：Ximena 、Xenia、Xaliah、Xiarah⋯等

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