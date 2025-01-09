荷里活星級交友APP連Taylor Swift都有玩　門檻極高入會有難度

近年不少人都選擇玩交友APP尋找對象，市面上都有不同交友平台供大家結識異性。最近英國女歌手Lily Allen與《怪奇物語》（Stranger Things）飾演警長Hopper的David Harbour丈夫鬧婚變，兩人在在交友「Raya」認識，但最後卻因為男方重玩交友App，而導致婚姻破裂。不少網民對這個交友App感好奇，亦有傳媒公開有玩Raya的大明星。

Lily於2020年與《怪奇物語》（Stranger Things）男星David Harbour結婚。（IG圖片）

不過Lily最近於在節目已沒有再戴上婚戒，加上近期甚少分享夫妻合照，而被外界懷疑婚姻亮紅燈。（VCG）

有星級版Tinder之稱的Raya，是供名人交友的平台，門檻極高，能夠「入會」的一定是超有名氣，或者在社交平台甚有影響力的靚仔靚女，有指在眾多申請人當中只有8%會被接納。Raya非常注重會員的私隱，如果有用家違反平台規則洩露其他會員的私隱，Raya會即時將其逐出平台作為懲罰。

Taylor Swift都曾經係Raya的用家。（VCG）

Harry Styles。（IG圖片）

Ben Affleck跟JLo結婚前，被爆在Raya結識年輕網紅。（VCG）

有外媒曾爆出Raya的用家名單，幾乎位位都是荷里活超級大明星，包括美國爆肌男星查寧泰坦（Channing Tatum）、Drew Barrymore、Taylor Swift、Harry Styles、賓艾佛力（Ben Affleck）、Olivia Rodrigo、John Mayer、Zac Efron等。

據知，Raya這個交友APP是由Dakota Johnson的哥哥Jesse Johnson於2015年創立，每個月只需要24.99美元（約194港元）就玩到，不過由於門檻極高有錢都未必有得入會。曾有用戶接受訪問時表示，Raya上的用戶全部都是俊男美女、網紅、運動員、DJ或大明星，就算沒有太多Followers，不過因為是DJ或運動員都能夠獲批申請。由於平台極度注重私隱，Raya是不能夠將對話截圖，加上一般明星都非常忙碌，Raya提供平台讓他們在舒適保密的環境底下結識異性。

點擊下圖看有咩大明星玩交友APP：