TVB離巢小花閃婚秘嫁富二代極速懷孕　直認很愛錢：有咩X得過無錢

現年32歲的前TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）因主持旅遊節目《3日2夜》及《姊妹淘》而為人熟識，去年10月她突然在IG公布結婚喜訊，正式宣布封盤成為人妻，並於半島酒店秘嫁圈外富二代，上個月更宣布懷孕，兼與TVB結束5年合約，正式離巢。據知預產期是3月，雖然臨盆在即，但吳紫韻依然努力工作，日前她更有感而發，直認「很愛錢！」

吳紫韻（Purple）因主持旅遊節目《3日2夜》及《姊妹淘》而為人熟識。（IG@ngpurple）

身材出眾。（IG@ngpurple）

身材出眾。（IG@ngpurple）

身材出眾。（IG@ngpurple）

去年10月閃婚！（IG@ngpurple）

老公背景神秘。（IG@ngpurple）

最美孕婦！（IG截圖）

吳紫韻寫道：「今日一邊工作，一邊反思這3個月來做的事。其實發現人總有很多『計劃』和想法，成為了自己（的）限制。我自己只係會問自己，1.愛不愛錢-很愛。2.有咩X得過無錢？-應該沒有。（所以其他的顧慮都不是顧慮，面子在成功之前算不上什麼，計劃總不會比行動好）也發現很多人都有自己的那一套，但當你用自己的方法嘗試了走不通的話，是不是應該學習一下別人的模式，而不是盲發力，苦了自己的努力。」

去年12月宣布懷孕。（IG@ngpurple）

預產期3月。（IG@ngpurple）

懷孕後依然努力工作。（影片截圖）

直認很愛錢！（IG截圖）

據知吳紫韻老公是一位猛料富二代，本身從商，雖然老公財力十足，但吳紫韻亦不輸蝕，她曾在2021年斥資1,963萬元買入白石角朗濤一個實用面積約1,208平方呎的3房單位，成功上車做業主，她亦曾拍攝Room tour大曬豪宅。吳紫韻曾表示有能力上車全因家人支持，而她之前亦有同家人一起投資海外物業，去年年初她更與友人合資7位數開醫美中心，升呢做老闆娘，非常厲害！

據知吳紫韻老公是一位猛料富二代。

曾拍攝Room tour公開豪宅。（IG@ngpurple）

室內環境。（IG@ngpurple）

好Fit！（IG@ngpurple）