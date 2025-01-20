萬千星輝2024｜鄭衍峰失落「最佳男主持」　巴黎奧運獲洗版式好評

《萬千星輝頒獎典禮》無綫（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》將於1月19日星期日隆重舉行，「最佳男主持」雖然賽前討論聲不高，但入圍者同樣各具實力，鬥得難分難解。最後不敵區永權，大熱鄭衍峰（Leonard）失落獎項，鄭衍峰去年為巴黎奧運擔任駐當地主持時獲得不少好評，同時亦擔任多個大騷主持，實力無容置疑。

大熱鄭衍峰（Leonard）。（IG/@leonardchf）

賽前他接受《香港01》訪問時稱：「『最佳男主持』呢個獎個份量非常重，同埋今年其他候選人差唔多全部都教過我野嘅前輩，能夠同佢地同框已經係莫大榮幸。我當然想攞，亦希望終有一日可以達到目標，成為『最佳男主持』，但係今年對手強勁，如果能夠入到男主持最後5強，已經係我最大榮耀。」

非常專業！（IG/@leonardchf）

對於鄭衍峰的採訪表現，獲網友洗版式大讚：「鄭衍峰應該係歷年TVB最好嘅奧運採訪人員，語速好正，又快又流暢又通順又爽手，唔阻運動員時間，亦爭取時間問多幾題。（IG/@leonardchf）

溫哥華長大的鄭衍峰精通多門語言！（IG/@leonardchf）

問到視誰為勁敵時，鄭衍峰稱：「今年令我成長最大嘅一次機會一定係親身到巴黎採訪奧運，所以我好睇好方力申，除左因為我係佢身上學到好多野之外，我仲可以親眼目睹小方點完全拋低藝人身份，仆心仆命為香港觀眾採訪運動員！我覺得佢絕對值得呢個獎。而Edmond許文軒我都非常睇好，我由九年前入TVB開始，就喺娛樂新聞台跟Edmond學習，佢嗰份專業同默默耕耘嘅精神，今年都係時候為懼嘉許。」

自從與馮盈盈傳出緋聞後成功引起關注，二人雖然一直沒承認戀情，可是馮盈盈與鄭衍峰亦從不忌諱地公開耍花槍。（IG/@crystalfyy）

鄭衍峰與何依婷、麥明詩合照。(IG圖片)

現年33歲鄭衍峰首項工作是擔任TVB娛樂新聞台、J2「StarTalk」主持；2017年跟鄺潔楹主持旅遊節目《3日2夜》，受到不少網民注目。2020年，他因與2016年度香港小姐競選冠軍馮盈盈交往而再受注視，繼而在7月加入《#後生仔傾吓偈》成為主持之一。在加拿大溫哥華成長的他，加拿大中文電台（CJVB）唱片騎師及新時代電視（Fairchild TV）節目主持。2016年8月，杜之克、樂易玲、余詠珊到溫哥華擔任《型．男家族》選拔比賽評判，同時接見一眾新時代電視節目主持，他應邀面試且獲得余詠珊賞識，並受到前同事李婉華鼓勵，隨即簽約而獨自回流香港發展。

有傳馮盈盈與鄭衍峰已經分手。（IG/@crystalfyy）