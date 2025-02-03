愛國藝人出位言行逐個捉　愈誇張愈多人喜歡大有錢途

近年不少藝人北上掘金，拍劇登台上綜藝，賺到豬籠入水，人人身家斷億計，而為了可以穿州過省，順利吸金，部分藝人會打著愛國旗號，更成功登上央視。當然愛國不能只放在心中，還要有連串行動，例如拍片歌頌祖國繁榮昌盛，之後工作順理成章一浪接一浪，只能說句「同人唔同命」。

陳小春

陳小春已經唔同晒。（微博圖片）

陳小春一家四口相當幸福。（應采兒微博圖片）

愛國藝人的典範，一定非陳小春莫屬，近年他長駐內地發展，曾當上惠州政協，他於2017年帶同兒子Jasper，參加親子綜藝《爸爸去哪兒5》，之後小春又參加了兩季《披荊斬棘的哥哥》及《大灣仔的夜》。小春的愛國言論，亦令他在內地聲名甚佳，當中國和南中國海周邊其他國家之間主權爭議，小春於2016年揚言「你攪我南海，我攪你加勒比海！」，至2021年中美高層阿拉斯加會談，陳小春再在微博發表《人民日報》官方微博製作的「兩個辛丑年的對比」圖，並配文「鬼佬你仲以為120年前呀，雄起」。愛國藝人錢途無限，陳小春以2,916萬購入天賦海灣單位後，再於2015年以7,000萬購入大埔逸瓏灣2期、3,800呎相連單位，身家逾億。

李國麟

李國麟自拍上班日常，在內地甚吃得開。（小紅書）

李國麟食「牛屎」火鍋。（小紅書）

70歲的金牌綠葉李國麟，近年在內地搵食，而且不時拍片分享生活點滴，又經常發表愛國言論，例如他去英國參觀大英博物館，便以「英國你真會偷」為題拍片，不斷指館內多件展品是來自中國，獲得大批內地網民讚許。之前的國泰空姐，被指涉歧視非英語乘客事件，李國麟發文指「我們身為中國人，一定要有這個民族自信民族尊嚴，你懂英語就是用來跟外國人溝通嘛，不代表你是高人一等的，所以不要當一個洋奴。」不過李國麟亦有不少影片為人垢病，試過拍片吃「牛屎火鍋」及「生飲溫泉水」，往往被嘲諷為吸金無晒尊嚴。

梁競徽

梁競徽表示於現在的中國生活，非常非常幸福。（抖音）

投資開車行。（微博圖片）

45歲的梁競徽，到內地發展後撈到風生水起，除了拍劇就是直播帶貨，甚受網民歡迎。梁競徽不時拍片展示他的愛國心，試過去拍長城，又拍天安門升旗禮，見到國旗飄揚，他即忍不住熱淚盈眶。早前梁競徽就搬進馬鞍山烏溪沙千萬海景豪宅「迎海」，坐擁無敵大海景，可謂財來自有方。

溫兆倫參加綜藝節目《披荊斬棘2》。（微博@溫兆倫）

溫兆倫出席活動，大有錢途。（影片截圖）

溫兆倫

60歲的愛國藝人溫兆倫，憑電視劇《我本善良》走紅，因桃色糾紛而遠走內地，開始打正愛國旗號，在2013年於微博上發文：「我的父母早逝，現在的我沒有爸媽但是我不怕；因為我還有我的國家，中國！不管我生在那裡？死在何處？我都是一個中國人！」溫兆倫又曾在電視上高呼「我終於有國家了」，事緣97前他填入境表，填HK結果被質詢香港並不是一個國家，所以回歸後他感動了，竟然在電視上落淚。近年溫兆倫減少了幕前演出，專注於幕後工作。