由票房毒藥變票房靈藥　黃子華電影路到底發生咩事？一舉動成關鍵

以往講起黃子華，大部份人第一時間都會想起棟篤笑，又或者是《男親女愛》、《棟篤神探》等TVB劇集，若然講到電影，只會浮現他另一個名號—票房毒藥。

由票房毒藥變票房靈藥

不過，近幾年看來票房毒藥已經不再適合套落黃子華身上，傳媒現在更稱呼他為票房靈藥，能夠獲得如此大的逆轉，全憑硬淨的數據支持。今年黃子華主演的《破·地獄》打破港產片史上票房紀錄，上年則有《毒舌大狀》成功破億票房，前年又有《飯戲攻心》收7千7百萬。至今為止，港產片票房紀錄最高頭5部，有3部由黃子華主演，近年找他開戲基本上都有票房包底，相信投資者也會深信這粒「票房靈藥」的靈效。

雄心壯志回港做演員

到底如何有這個轉變？一切要由黃子華讀完書回流返香開始說起。1984年，24歲的黃子華從加拿大大學畢業回港，立志要做演員的他，因為當年TVB藝訓班取消了幾屆，所以先從編劇學起，希望後來可以轉做演員。但可惜，這短短幾年的時間，黃子華未能找到正確的渠道拍電影，先加入過香港話劇團，之後到香港電台參演港台劇，後來又轉去做港台節目助理，甚至連DJ都試過。1987年參加了TVB的「全能司儀選拔大賽」，兩年後同鄧梓峰與洪朝豐擔任亞洲電視清談節目《晨早直播室》的主持，完全與演員談不上一點關係。

棟篤笑與他的電影夢息息相關

黃子華曾經在《鏗鏘集》講到自己回港為了做演藝事業，不過不如人意：「香港機會好難搵得到，一路走咗好幾年，覺得嘥晒啲青春，於是就諗住做一次棟篤笑。」

1990年，黃子華踏上了改變他一生的轉捩點－棟篤笑，根據他的說法，他開棟篤笑其實就是遞辭職信，向演藝圈請辭，完場後便另謀高就。誰不知，這次棟篤笑的反應非常好，更成功令他得到進入電影界的門票。做完棟篤笑後，黃子華收到許冠文的電話，在棟篤笑《拾下拾下》中，黃子華提到當時的談話內容，指許冠文很欣賞自己，想一起合作寫電影劇本，劇本有兩個主角，一個是許冠文，一個是一名後生仔的角色。當時黃子華以為這個後生仔角色肯定是自己，於是很努力去寫這個劇本，結果後來這個角色由黎明出演，但黃子華亦演出了人生第一部電影－《神算》。

「唔係一套唔得，係套套都唔得」

自此，黃子華打開了自己的電影之路，不過卻不太順利。他自己也曾自嘲，雖然有戲拍，但卻變成了鬼片專業戶，而且票房毒藥之名開始形成，他曾在棟篤笑上說過：「唔係一套唔得，係套套都唔得，唯一得嗰套，係成龍有份拍嗰部」，那部電影叫《霹靂火》，在1995年大收4500萬，不過黃子華只是客串角色。

成功進入電影圈卻成為毒藥

在1992－2002這十年間，黃子華一直在電影夢尋尋覓覓，雖然成為了票房毒藥，但他自己也說，幸好沒有成為電視台的票房毒藥。其實就算以黃子華當年的人氣計，他不單止棟篤笑會賣爆，主演的劇集《男親女愛》（2000），收視都破晒紀錄有50點，氣勢一時無兩。不過時也命時，由子華主演的好幾部電影，票房又的確麻麻。而講到票房毒藥，當然要有些實質例子，1993年黃子華自己擔任編劇，加上有好兄弟劉青雲一齊主演的《人生得意衰盡歡》，只有5萬。1994年由黃子華、溫碧霞、潘芳芳、陳佩珊、廖啟智合演的《沙甸魚殺人事件》，票房只收97萬。

5萬 1993年《人生得意衰盡歡》 由劉青雲、李子雄、李麗珍、袁潔瑩和楊麗菁合演 黃子華擔任編劇及領銜主演

97萬 1994年《沙甸魚殺人事件》 由黃子華、溫碧霞、潘芳芳、陳佩珊、廖啟智合演。

好介意成為票房毒藥

對於《人生得意衰盡歡》令他成為票房毒藥，黃子華在上年於文雋網台節目《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》提到，這部電影是趙崇基找他寫劇本兼做演員，裡面有七個演員，自己只不過是7分1，他說：「衰咗冇理由瀨我㗎嘛，呢個真係唔公平，有一樣嘢我真係好介意，嗰部戲我7分1，當有一日大家講票房毒藥就關咗我事。」不過他最後也補充，因為劇本是自己操刀，所以可能真的與自己有關。

「電影夢」玩完

而跟《男親女愛》同年上映，與梅姐梅艷芳合演的《男歌女唱》，票房同樣承接不到《男親女愛》的氣勢，只收127萬港幣，兩者好似脫軌地生處在平行宇宙。到2002《一蚊雞保鑣》，黃子華抱住種「要死都要死喺自己手上」的心態，自編自導自演《一蚊雞保鑣》，結果只有17萬票房，他自己也知道「電影夢」玩完，就連子華自己都在棟篤笑《娛樂圈血淚史II》入面，都有自嘲一番︰「有個老細搵我拍戲，佢話華仔偉仔幫我拍嗰啲戲，你就幫我拍呢啲戲。你搵我拍戲，使唔使講到咁白？所以華仔偉仔個票房就嗰啲，我哋就好盡責地有番呢啲票房。」

《男歌女唱》戲名借《男親女愛》的餘威，連海報都惡搞《孤男寡女》。（網上圖片）

而根據黃子華所講的時序，當時已有不少網民推算，所謂嘅「呢啲戲」大有機會是講同樣在2006年上畫的《終極忍者》以及與應采兒主演的《情意拳拳》，票房方面，前者比較慘烈只有$2萬4千港元，而後者則有$138萬，都係屬於「呢啲」票房。

相信都冇乜幾多人睇過呢套《終極忍者》。（《終極忍者》海報）

而這部《情意拳拳》，票房亦不叫好。(《情意拳拳》影片截圖)

《棟篤特工》突破宿命

相比起過去的出品，2018年的《棟篤特工》，明顯由製作到宣傳都認真好多，惡搞007的海報，連主題曲都貫徹地007風，找來欣宜獻唱，唱出特務風味，至於子華的featuring，學佢所講，志在破壞。雖然電影的風評都好壞參半，但作為一部不過不失又賀歲檔上畫的電影，獲觀眾鼎力支持，票房大收4,500萬，終於打破「票房毒藥」宿命，脫毒成功。

為拍《乜代宗師》賣樓籌經費

《棟篤特工》之後，黃子華再開一部《乜代宗師》，這部電影未開映已得到大眾關注，事關他拍《乜代宗師》沒收片酬之餘，更要賣樓籌募拍攝資金，因為原本負責投資開戲的英皇娛樂決定在開拍前撤資。有消息指當電影準備開拍之際，因為題材問題而未能獲得中國批文，意思即是不能夠在內地上映，於是英皇決定撤資，子華惟有靠自己來完成這部電影。子華不惜賣樓籌募拍攝資金都要開拍，是由於戲組人員部份已經埋班，女主角劉心悠亦為拍這部電影學拳多月，如果讓這部電影胎死腹中，子華會覺得對不起一班手足。

子華這次要自己賣樓來拍戲。(劇照)

蝕錢蝕到怕 接《飯戲攻心》成功賭贏

《乜代宗師》要自己投資開拍，最終蝕錢收場，亦嚇怕黃子華，不再自編自導，決定做回演員的角色。正正因為這個想法，票房的天秤開始向黃子華傾斜，正式由票房毒藥睿變成票房靈藥。當然，黃子華過往拍過很多電影，並不是他一做演員就可以有這個改變，很大原因是他選擇了《飯戲攻心》這部戲，而當中的原因他曾經在《口水多過浪花》上說過：「上次自己做老闆的《乜代宗師》雖然票房過三千萬，但部戲拍得很貴，蝕了很多錢，發覺自己做老闆真的搵笨，所以今次都係做返演員好啲，而且難得導演 Sunny 找我演出前已有完整劇本，故事很引人入勝，看了劇本後很快便答應下來。」

因角色名再破票房紀錄

《飯戲攻心》成功大賣，黃子華票房靈藥之路正式開啟，第二套電影《毒舌大狀》，在開拍的時候，《飯戲攻心》還未上映，眾人都不知道子華的潛在票房已經開始爆發，而選中這部電影，黃子華在接受《香港01》專訪時表示最吸引自己的竟然是角色名。「第一樣被部戲吸引自己的，就是角色名『林涼水』，我都講不出它為甚麼，特別有份親切感。你知道他是個大律師，但配上這個名後就知道他是個好貼地的大律師。」《毒舌大狀》成功打破當時港產片最高票房紀錄

拒拍《飯戲攻心2》塞翁失馬焉知非福

《飯戲攻心》票房大賣，當時不少人都覺得黃子華會接拍第二集，但最後竟然無參與，他接受Do姐專訪時說過：「我只能夠講兩句，我係想拍續集嘅，因為某啲原因我唔可以拍嘅啫，我係想拍嘅，事實上我拍唔到呢個續集，可以講係我入娛樂圈以嚟，我最難受嘅一件事」，至於「某啲原因」是什麼，黃子華一直避而不談，不過坊間很多傳言指因為拍攝時間跟《破.地獄》相撞了，若然真的如此，黃子華絕對是塞翁失馬焉知非福，《破.地獄》成功超越《毒舌大狀》再次打破港產票房。

一個承諾再破票房紀錄

大家都知道，《毒舌大狀》後黃子華再拍一套《破·地獄》，再次刷新香港港產片票房紀錄，截至2025年1月26日，累計總票房去到$159,587,843，無限接近1億6大關。能夠拍到這部戲，源於32年前一個承諾。1992年，許冠文執導《神算》，因看過黃子華演出的棟篤笑，便主動找他合作寫劇本，當時許冠文還邀請他演出，子華笑指在寫劇本時，將第二男主角寫到有咁有型得咁有型，一心由自己飾演，但結果許冠文邀請了黎明做第二男主角，自己就演反派方剛的一名律師。許冠文上年與黃子華的對談節目中提到，當時意識不到原來子華想當演員，由於已經簽了黎明，唯有等下一部，承諾讓子華當主角，誰知下一部一等就是32年，32年換來一套足以震撼香港的電影，絕對值得。

票房大賣因不再棟篤笑？

2018年年尾，《棟篤特工》之後黃子華開棟篤笑《金盆𠺘口》，亦宣布這是他最後一次棟篤笑的表演，大家都知道要再欣賞子華式的表演，可能只可以在大銀幕上觀看了。因此，打後四部電影－《乜代宗師》、《飯戲攻心》、《毒舌大狀》和《破·地獄》，加起來已經超過3.5票房，是不是大家將對黃子華的棟篤笑情意結投射了在他的電影身上？相信觀眾們心裡都有不同的答案。

由1993的《人生得意衰盡歡》只有5萬票房，到2025年《破·地獄》去到至少1億6千萬，黃子華足足用了32年的時間，學吳鎮宇所說，絕對是老來發圍。