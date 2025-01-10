林淑敏被鬧耍大牌開腔回應　許家傑搭港鐵沒拉背囊拉鍊：可能係真

《愛回家之開心速遞》兩大人氣演員林淑敏與許家傑昨日（9日）出席「TVB 職藝員聯歡晚宴 2025」，他們接受訪問澄清網上流傳有關《愛·回家之開心速遞》的薪金列表並不是真實情況，被問到何晉樂薪金是否真的零收入，他們異口同聲表示：「我諗呢個薪金表出嚟嘅時候何晉樂都未出世，我諗佢都未入行，所以唔准。」林淑敏透露初入行的時候人工只得$1500元。

林淑敏與許家傑今日（9日）出席「TVB 職藝員聯歡晚宴 2025」。（葉志明攝）

林淑敏被鬧耍大牌開腔回應

提及最近連登網站有網民指林淑敏與許家傑耍大牌，林淑敏說：「我有留意啊！其實我印象唔深，我亦都好少去黃埔，我覺得唯一可能會唔會係我哋開外景嘅時候。」她繼續指自己回想網民所謂的耍大牌情節，並表示：「如果係外景我哋去過嗰一區，唔知去咗咩會所有泳池，成日都喺嗰度拍嘢，可能喺嗰個位行出行入，會唔會有人叫我哋，但係我哋又聽唔到。」

林淑敏回想網民所謂的耍大牌情節。（葉志明攝）

許家傑搭港鐵沒拉背囊拉鍊

許家傑則回應：「其實我自己都比較怕羞嘅，多人嘅時候會緊張，可能真係會對人哋唔禮貌，相信認識我嘅人都知道我好着重呢樣嘢（禮貌），呢樣嘢係關乎我屋企嘅家教，如果喺街嗰度見到我同我打招呼，我自己覺得自己係好溫柔嘅人，好多謝大家咁鍾意我哋，下次見到大家都會講早晨你好。」至於網民提及在港鐵沒有拉背囊拉鍊，他坦言：「可能係真嘅！我唔係好鍾意拉背囊拉鍊，有陣時我就好鍾意戴口罩，喺公共交通工具驚感染，我可能講咗唔該，但係佢聽唔到，但係我以後都會大聲啲講唔該。」

許家傑指自己都比較怕羞，多人嘅時候會緊張。（葉志明攝）

林淑敏和許家傑澄清網上流傳有關《愛·回家》的薪金列表並不是真實情況。（葉志明攝）

最近有網民在lihkg 連登討論區中發表帖文「有冇見過邊位明星真係令你印象好深刻？」。（網上圖片）

有一位網民指在現實中見過送水輝(許家傑)，並表示：「有次搭地鐵撞到送水輝，我提佢個袋打開咗，之後佢黑住面拉返埋，唔該都冇句。」（網上圖片）

有見過送水輝(許家傑)真人的網民分享：「送水輝未入行之前份人係好nice，之後就唔知。」（網上圖片）

有網民分享見過大小姐(林淑敏)的真人，並留言讚對方的人品。（網上圖片）