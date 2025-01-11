專訪｜黃庭鋒望奪「男飛躍」獎認心態有變：啱啱入行你個衝勁好大

36歲TVB藝人黃庭鋒2015年加入演藝圈，他曾是 now TV 體育節目主持，一年後他轉投TVB成旗下藝人。黃庭鋒成為藝人之前曾於英國及日本留學，他讀高中時曾是學校足球隊唯一亞洲球員，司職前鋒的他在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」。黃庭鋒更有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但他後來放棄了成為職業球員，最後成為藝員。

黃庭鋒更有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但他後來放棄了成為職業球員，最後成為藝員。(葉志明 攝)

黃庭鋒加入TVB後一直得到不少的機會，所以他在2019年開始已經入選「飛躍進步男藝員」一獎，只可惜一直未能奪得獎項。今年他再次入選男飛躍一角，而街外對他奪獎的歡呼聲亦很高，因為他今年有不少的突破及成績讓人有目共睹，黃庭鋒接受《香港01》專訪分享再次入圍男飛躍一獎感受。

黃庭鋒表示當日在記者會聽自己的提名時覺得很驚訝：「因為今年係多咗有男主持啦，跟住之後就有呢一個男配角啦，跟住有飛躍啦。咁其實我覺得係好surprise嘅，因為我未試過入三個提名。」雖然「男配角」及「男主持」他沒有進入十強，但「男飛躍」他是十強之一。黃庭鋒感到開心自己仍然在飛躍一獎侯選之中，因為證明公司能見到他的進步，他不禁表示自己還有進步的空間「可能仲有進步空間，所以就擺咗我係呢一個嘅組別嗰度」，絕對沒有因為之前失落獎項而失望。

黃庭鋒一開始有三個提名，「男配角」及「男主持」最後不入十強。(葉志明 攝)

黃庭鋒更笑言自己之前參加提名記者會時都會很緊張，內心更有小劇場的出現「到我自己啦，會點呢，會點呢！」但今年他就放鬆了，現場更像一個party般「我哋好多歡呼聲，大家為大家打氣啊！」談到「男飛躍」這個獎項時，黃庭鋒就覺得這個獎的意義很大：「我諗對好多人嚟講，個意義都好大，因為飛躍之後，大家會諗下佢哋嘅發展會點，發揮會係點。」因為奪得這個獎後，大眾每每都會對他們有更多的期望，有什麼的進步。

黃庭鋒更笑言自己之前參加提名記者會時都會很緊張，內心更有小劇場的出現「到我自己啦，會點呢，會點呢！」。(葉志明 攝)

黃庭鋒覺得今年除了劇集及主持方面外，更特別的是有機會讓他嘗試主持打機節目：「我記得我自己收到呢個job嘅時候，我明明係唔識玩LOL，但係又可以畀我試下，點樣去主持呢個節目。」他今年在各方面都有很好的發揮空間，例如在戲劇方面，去年初出街的《妳不是她》中飾演大隻佬歐文一角，而在綜藝方面就有不同的主持，亦成為了「新奧運六星」，在奧運節目中當主持，所以他都覺得今年很平均，而且有「全面」的感覺。

他今年在各方面都有很好的發揮空間。(葉志明 攝)

今年主持或拍過不同的戲劇，最深刻的片段是…

黃庭鋒被問到對今年最最深刻的一刻是什麼時，他二話不說率先說「奧運」。除了黃庭鋒本人最深刻外，相信大家都對他主持奧運最深刻一幕就是即場翻譯日本選手說的話。他即場非常流暢地翻譯日文，令到不少網民都感到驚訝，最後發現原來他曾經於日本做交流生，所以能操一口流利日語，因此而獲得了不少的掌聲。

黃庭鋒被問到對今年最深刻的一刻是什麼時，他二話不說率先說「奧運」。(葉志明 攝)

黃庭鋒坦言最深刻的是：「突然間要我講日文嗰個環節，我覺得係好刺激嘅，因為真係無準備嗰刻，突然間坐堂講話，嚟緊你要譯咗呢位日本選手嘅翻譯喎咁樣。」本來黃庭鋒對於要即場翻譯都沒有太大的信心，他表示「我盡力啦」，因為即場傳譯的確是需要專門去讀，但最後他都成功做到：主要係淨返三十秒，你好似要濃縮咗一段好撮要嘅一段説話去講，咁係我覺得係好刺激，最後發覺啲人都幾鐘意我講日文。」

本來黃庭鋒對於要即場翻譯都沒有太大的信心，他表示「我盡力啦」。(葉志明 攝)

黃庭鋒被問到於奧運節目中做主持，「坐廠」及現場的分別是什麼時，他直指「冇咁凍」！因為之前現場做奧運主持是「冬季奧運」，當時溫度達負二十度，所以令他畢生難忘：「我哋係喺出面可能等兩至三個鐘，我哋先可以做到一個訪問，所以嗰個經歷係好唔同。」而且當時節目是直播中，需要即時翻譯，所以都好考功架。黃庭鋒亦提到他8年前做奧運主持時，是一個「超級新手」，直播中不停出錯，但經過這些年的訓練，他已經成長了不少，主持奧運起來都得心應手：「咁所以就同八年前，我覺得好唔同，做Live嗰樣嘢我成熟咗少少。雖然都仲有好多進步嘅空間，但我覺得已經係可以handle到自己嗰part先。」

黃庭鋒被問到於奧運節目中做主持，「坐廠」及現場的分別是什麼時，他直指「冇咁凍」。(葉志明 攝)

而今次與8年前主持奧運相比，黃庭鋒指自己最大的點是「覺得冇咁驚冇咁怯場」，因為當年還是新手的他，對於要即時接話感到不習慣，亦不知道有什麼話可以接。但今時今日已經練習有數的他，已經掌握到什麼位置接話及怎樣去做「closing」及「opening」，當然，少不了鍾志光在旁的「助攻」：「成日突然間鍾sir會話一陣你收啊，你close。跟住我就會喺心裡問講咩好呢？但係呢第一個禮拜，第二個禮拜發覺慢慢呢樣嘢，好似已經習慣咗咁樣，好似任何一個時間突然間我要去做closing或者系去做一個opening嘅時候，我係順咗好多，同埋個感覺係我知道自己有啲咩講。因為好多時候當你好投入喺裡面嘅時候，你發覺好多嘢你都可以喺唔同嘅timing攞出嚟去同大家分享。」

而今次與8年前主持奧運，黃庭鋒指自己最大的點是「覺得冇咁驚冇咁怯場」。(葉志明 攝)

戲劇方面，去年初播出的《妳不是她》亦令到黃庭鋒覺得印象深刻

因為黃庭鋒由知道自己要拍這個角色到正式開拍，只有2星期的準備時間。黃庭鋒說自己的角色是一個健身教練，但是他在想：「我諗，公司有好多大隻佬，個個除衫都六舊腹肌嘅時候，點樣可以能夠去有優勝呢。再加上其實嗰陣時我係同丁子朗一齊拍，佢自己本身都好大隻嘅，咁我仲要係做一個PT（健身教練），我要比佢更加大隻嘅時候，我就諗下嗰兩個禮拜我點樣操先至可以做到呢一個嘅效果出嚟呢！」最後他在2星期內調整飲食餐單及不斷訓練，最後以「大隻教練」出場。

黃庭鋒說自己的角色是一個健身教練。(劇照)

除了調整飲食及不斷訓練外，還為了角色做了什麼？

黃庭鋒回想當時因為角色是做一個健身教練，所以都有向自己的健身教練「偷師」，留意平時健身教練怎樣做，自己就「有樣學樣」：「我本身可能個focus平時我操，我會諗吓我操啲咩muscle focus係咩肌肉，但係嗰段時間我係focus睇住佢點樣去教我嘅時候，我就可以喺個角色上模仿更加多。」他指這樣多觀察能夠幫助自己「入戲」，去演好當時的角色。

黃庭鋒回想當時因為角色是做一個健身教練，所以都有向自己的健身教練「偷師」。(劇照)

除了演戲及主持外，今年黃庭鋒更首次嘗試當韓星fans meeting的主持，在不懂韓文下，他指當日不用說文，因為Lisa的英語不錯，二人可以用英語溝通。他表示這是一個「挑戰」：「我覺得係一個真係幾大挑戰，因為都未試過咁多觀眾咁多粉絲，我自己會睇呢一個經歷係一個好難忘同埋又真係自己好緊張。」

除了演戲及主持外，今年黃庭鋒更首次嘗試當韓星fans meeting的主持。(IG圖片)

事前黃庭鋒感到緊張，因為他從未做過韓星的fans meeting，但活動開始後，他的緊張感頓失。原來他覺得在台上面並非自己「自說自話」：「嗰刻其實真係同Lisa嘅互動，令到我自己都覺得好舒服。因為佢好Friendly，佢都帶動到我，所以我覺得係一個幾好嘅經驗。」再被問到如果之後要做其他國家藝人的fans meeting時，他氣定神閒回答：「冇問題」

事前黃庭鋒感到緊張，因為他從未做過韓星的fans meeting，但活動開始後，他的緊張感頓失。(IG圖片)

說到今年再被提名男飛躍一獎，黃庭鋒有沒有信心能於今年奪獎

黃庭鋒就覺得自己其實每年都很正面，「真心我每年都唔會話冇信心」。但就不覺得自己嬴面大，因為縱觀各人，都有不同的發揮，雖然他覺得自己今年的進步很大，但每人都有自己的努力，所以不一定是自己奪得。黃庭鋒更透露以往都有準備定如果自己得獎了，在台上要說些什麼，但今次卻未有準備：「今次我未準備，今次真係好平常心，我自己真係嗰種心態。」

黃庭鋒就覺得自己其實每年都很正面，「真心我每年都唔會話冇信心」。但就不覺得自己嬴面大，。(葉志明 攝)

黃庭鋒對於今年自己的表現評價是「我覺得係唔錯」，因為他覺得做到觀眾喜歡：「可能角色上或者喺奧運嘅表現，我覺得大家都應該都滿意，咁但係你話我自己有冇信心嘅話，我正面我都有信心，但係我覺得其實係今年有好多人都好出色。」對於今年可以在台上說出感言，他坦誠只有50%，但其他人奪得男飛躍一獎，他都會替其他人開心，「我好想好開心咁樣去享受呢一個頒獎禮」。

黃庭鋒對於今年自己的表現評價是「我覺得係唔錯」。(葉志明 攝)

黃庭鋒指為什麼今年心態會轉變，其實是以前剛剛入行時需要別人的認同：「就係我以往可能啱啱入行，你個衝勁好大，你會好想有一啲嘢去得到人認同。你會想用獎去令到自己可能係畀人睇到嘅。」而今年心態就已經平常心及好放鬆：「如果有我當然會好開心，但係如果唔係自己嘅話，即係證明再可以進步。」他更笑言「飛躍係可以提名最耐嘅一個獎」，有人被提名了很多年才奪得，而自己今年是第5次被提名「男飛躍」，所以他不禁道出一句「我想享受個頒獎禮」。