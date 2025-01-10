黃聖依豪門婚姻作最後選擇　富商老公楊子自我發言全網鬧爆

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子參加節目《再見愛人4》掀起不少熱門話題。然而，節目近日迎來大結局，每對夫妻需要選擇「下車或不下車」來決定是否延續婚姻生活，而在這個最後關頭楊子仍對自己超有信心，還死要面子講出一番說話，令網民相當生氣又無語。

二人的最終選擇令網民相當關注。（微博圖片）

在最後一集節目選擇「下車或不下車」環節中，兩人似乎糾結了許久，而最終楊子選擇下車，還想延續這段婚姻，但黃聖依卻不下車，決定斬斷這段婚姻，她認為自己是時候要做自己：「我希望他知道，他要失去一些曾經覺得可以掌控的東西，我不會再受他的意識而改變，我只是希望可以按照一個我的節奏去主觀地做一些選擇。不要試圖在婚姻裡邊去依賴對方，還是要掌控在自己手裡。本身每個人她都是獨立自主的，都可以過得很好，只有自己變好了，你才是真的好，所有人都是靠不住的，揚湯止沸不如刮骨療傷，有時候要經過一些痛苦，你才會成長，然後才會堅決。」希望在40歲的時候打開自己，真正成為一個自己想成為的那個樣子，特別是女生，要主宰自己的人生。

楊子選擇下車。（微博圖片）

黃聖依沒有選擇下車。（微博圖片）

而在得知結果之後，楊子一個人站在馬路旁，看着黃聖依的車離開，此時他顯得傷心且流下男兒淚，畫面相當悲慘。但事後接受採訪時，他還死要面子的表示：「其實我想到她可能不會下車，我也想不下，因為我也要臉嘛，我也不是找不着更好的。但是我了解她，他是比較過度的依賴我。」正因為這一句說話，網民們亦慶幸黃聖依最終沒有下車，皆因他到最後一刻仍然非常自我，令人甚是討厭。

楊子傷心流下男兒淚。（微博圖片）