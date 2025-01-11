黑色月光｜林夏薇奸到領先民選視后　「觀眾認同係最珍貴榮譽」

年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》將於下周日1月19日晚上舉行，各大獎項固之然掀起全城熱話，「最佳男主角」及「最佳女主角」之爭更是激烈，而坊間亦有舉行民選視帝、視后。其中一個就由林夏薇在《黑色月光》飾演的卓慧雲領先。

林夏薇在《黑色月色》的演出，奸出成就。 (《黑色月色》影片截圖)

截至今日（11/1）早上10時，《黑色月光》的男女主角王浩信及林夏薇都暫居「民選視帝」與「民選視后」榜首，分別以22%及25%得票率領先，楊茜堯則憑17%得票率緊隨其後，「民選視后」頭兩名均由《黑色月光》包辦，分別在於由邊位奪得。

林夏薇在15分鐘的演繹「由頭帶到尾」，折服了不少網民。 (《黑色月色》影片截圖)

能夠領先投票比數，連當事人林夏薇都直呼喜出望外。據講最搶分的一幕，是她與楊茜堯在大結局的「15分鐘終極對決」，更在各大社交平台「洗版」，飾演「大反派」卓慧雲的薇薇大晒視后級演技，當楊茜堯道出復仇計劃細節時，薇薇由雙眼通紅、眼泛淚光，承接到情緒大爆發，透過層次分明的演技「由頭帶到尾」，折服了不少網民。

大結局的「15分鐘終極對決」，是全劇高潮。(《黑色月色》影片截圖)

薇薇由雙眼通紅、眼泛淚光，承接到情緒大爆發。(《黑色月色》影片截圖)

佢爆喇！(《黑色月色》影片截圖)

然後再爆！(《黑色月色》影片截圖)

憑精湛演技備受網友熱捧的薇薇，如今再在網上投票大比數領先，可見其人氣高企，加上不少圈中同業均盛讚薇薇的演出，大有機會在19日舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》再下一城！薇薇對此說：「坦白說以我自己為例，做反派心理壓力大好多，劇情對角色所做嘅壞事已經係既有嘅設定，係拿揑上要平衡唔容易，所以卓慧雲可以得到觀眾認同及投票，對我黎講係最珍貴嘅榮譽，好感動好感動！」至於有冇多左信心？「有份入圍十強，相信每個都好有實力，亦都會有期望，依家聽到觀眾、網民支持同鍾意嘅角色，會令自己多左D 信心，希望卓慧雲同黑色月光都會有好成績。」