39歲男歌手患罕見病一度淡出被遺忘　與側田合唱片翻hit身形暴脹

「巨聲幫」陳康健於2009年參加第一屆《超級巨聲》而為人所熟悉，當時他更被觀眾封為「港版曹格」，除了外型易認令人有深刻印象，更擁有一副好歌喉。2009年他加入TVB後時有演出機會，除了歌唱事業以外，亦曾參演過不少劇集，例如《潛行狙擊》、《巨輪》、《老表，你好hea！》、《實習天使》等等，但大多數都是飾演一些小角色，未算是有很多機會。在TVB工作11年左右，他就宣布離巢。去年《中年好聲音2》海選期間，也見到他參賽，但離奇的是本身已是音樂人的他竟然未能晉級入圍。

「巨聲幫」陳康健去年曾參加《中年好聲音2》海選，不過落選了。（截圖）

同是「巨聲幫」的林欣彤、胡鴻鈞、許廷鏗、譚嘉儀等人，現今大多名成利就，為何功底獲外界一致好評的陳康健就被世人遺忘呢？原來他早年曾患上罕見免疫系統疾病，他曾透露：「我係完全拍唔到長劇，最多只可以客串，之前我身體真係好差，西醫亦都醫唔到呢個病，只能夠靠調理身體等自己情況好啲，希望日後可以拍返劇。其實嗰時我好嚴重，食飯都會頭暈，當時仲未知係咩病，但覺得個人好唔妥，睇醫生搵病因搵咗好幾年，依家好返好多。呢個病係睇樣睇唔到，而病嘅過程令自己成長咗好多，因為好多人都唔知你病，唔知你咁辛苦。」

陳康健與側田Busking的片段被網民翻出，似乎好多人都唔記得咗佢叫「陳康健」。（截圖）

陳康健對上一套比較多戲份嘅劇集已經係《我瞞結婚了》，之後開工拍劇都係客串一兩幕為多，之所以工作量大減原來係因為患上一個罕見嘅免疫系統疾病。（電視畫面）

最近threads興起，有人則分享了一段側田在赤柱亂入busking唱《三十日》的片段，除了有網民表示為側田的淡出而感到可惜之外，也有網民認出片中唱busking的就正正是「巨聲幫」陳康健。從其Instagram社交平台上看，陳康健依然在音樂路上，也如當年在赤柱一樣，到處busking唱歌，也不時直播唱歌。唯一不同的，可能就是身形稍微脹了一個碼，留了一頭長髮和滿臉鬍鬚，成熟了很多。

陳康健變化都幾大。（IG@oilchan329）

陳康健變化都幾大。（IG@oilchan329）