方伊琪搵仔仔同葉振棠合唱《難為正邪定分界》　棠哥只為慈善而唱

葉振棠和方伊琪將於2月24日在尖沙咀文化中心音樂廳舉行「電視經典金曲情演唱會2025」，票價分別為$680、$480、$280 和$130 四種，日前（9 日）開始在城市售票網公開發售。

葉振棠和方伊琪將於2月24日在尖沙咀文化中心音樂廳舉行「電視經典金曲情演唱會2025」。(大會提供)

葉振棠和方伊琪將於2月24日在尖沙咀文化中心音樂廳舉行「電視經典金曲情演唱會2025」。(大會提供)

在會見傳媒時棠哥表示：「去年完成紅館演唱會封咪時表明日後只為慈善及有意義的音樂會演出，二月和方姨的演唱會便是為慈善而唱，主辦單位將會捐贈部分門票給基層人士，讓他們學也可以入場欣賞我和方姨的演出。」棠哥續說：「而且醫生建議我為了身體健康便要繼續唱歌，因為唱歌也是一種運動，所以我現在每夭也會練歌2至3小時及步行作為身體保健，不過紅館我不會再做演唱會了，因為壓力實在太大，除了有票房壓力外，演出的編排上也有壓力，只因上得紅館也希望做到100分，而且做小型場地更可以和觀眾有近距離接觸。」

棠哥封咪後表明日後只為慈善而唱。(大會提供)

今次方伊琪也找了仔仔謝卓達與棠哥合唱經典劇集歌《難為正邪定分界》，她說：「多謝棠哥給機會仔仔和他一齊合唱，仔仔佢會負責魔鬼嗰段。好開心可以同棠哥一齊做呢個演唱會，我就會揀七、八十年代嘅影視金曲，七、八十年代真係電視主題曲嘅盛世，嗰陣時除咗有輝哥顧嘉煇，霑叔黃霑，仲有黎小田、盧國尖，同埋好多好出色嘅作曲作詞人，寫咗好多首街知巷聞膾炙人口嘅電視劇歌出嚟，所以我而家未落實到時嘅歌單，仲同監製商量唱邊啲電視金曲係最好。棠哥有好多影視金曲，我都成日有拎返出嚟聽，我覺得我同佢揀乜嘢合唱歌唱俾大家聽，最緊要嗰首歌我同佢唱嗰陣，大家都可以跟着唱，幫我哋拍手掌打拍子。」

方伊琪搵仔仔同葉振棠合唱《難為正邪定分界》。(大會提供)