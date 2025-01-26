曹永廉專訪丨外父姜大衛家族多猛人　有骨氣唔想靠人：我都要面嘅

曹永廉在演藝圈35年，遇過好多高低起低，2016年迎來事業高峰，憑劇集《公公出宮》奪得「最佳男配角」，他覺得是對家人一個交代，「真係好好，屋企人冇一個人反對過，就算點樣搵唔到食點樣冇錢，佢哋都冇出過一句叫我轉行，呢個係一個幾好嘅動力。當然我唔會問佢哋伸手攞錢，但係我唔畀錢佢哋都冇壓力，兩個哥哥幫手去養家，真係屋企畀到我嘅支持係好大。」

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曹永廉感激家人多年的體諒，獲獎亦算對屋企人一個交代。（影片截圖）

曹永廉在2016年迎來事業高峰，憑劇集《公公出宮》奪得「最佳男配角」。（電視截圖）

曹永廉在《公公出宮》演「細雞」陳小鳳一角入目三分。（IG圖片）

被安排演路人甲乙丙難過心理關口

曹永廉自覺演技不是最出色，但勝在夠勤力，無論做綜藝或拍劇集，他都會做足功課兼不會遲到。有次他在拍劇期間發現生腎石，遭導演無故狂鬧，便寧願忍痛也不敢請病假，幸最後得譚俊彥幫忙，訛稱病「冧廠」，自己才能在手術後休息一兩天。

在TVB這個木人巷，拍劇幾辛苦，只要咬實牙關總會過去；但事業的起起落落，卻容易令人心灰意冷。他指2002年拍擺《戇夫成龍》演包少爺後，還以為有機會再上位，怎料一個行為險令他再要從頭做起，「當日我去監製房扣門，點知佢安排我演路人甲乙丙，好老實我捱咗咁多年啱啱上緊，咁樣我真係可能會瀡落去！試造型嗰日我問有冇得加戲份....最後佢（監製）話『得啦得啦，咁我踢走你』。咁佢真係好好，肯放我，而公司又冇投訴已經好好。」

曹永廉事業經歷過好多高低起落。（影片截圖）

曹永廉試過拍劇期間生腎石都唔敢入院，最後得譚俊彦幫忙「冧廠」。（IG圖片）

寧願默默耕耘 不靠外父相助

曹永廉近乎是緋聞絕緣體，在姜大衛（John）口中不只一次讚這位女婿「好顧家」，曹永廉亦讚外父好人易相處。對於姜大衛的兄弟秦沛和爾冬陞均是演藝圈舉足輕重的大人物，曹永廉從沒想過要佔人便宜，「幾個伯伯叔叔都好有知名度，但係我又冇諗過要佢哋幫我啲乜嘢。老老實實，如果你搵我，我係幫到你嘅咁我就覺得值得，但因為你嘅關係要畀個角色，咁就唔好嘞，我都要面嘅。」

曹永廉指外父和外母都好容易相處。（受訪者提供）

John哥不止一次讚曹永廉顧家。（IG圖片）

曹永廉從來沒有想過靠外父家族名聲。（IG圖片）

組男團Hey Brother還心願

姜大衛不時在社交平台大曬三代同堂全家福，曹永廉的15歲大仔保熙和12歲細女曦文均高顏值，尤其大仔更被讚有韓風feel可直接出道，阿廉打趣謂：「顏值又唔係高，似老豆咋嘛，哈哈哈！」他直言不想兒子入行，皆因演藝行業已萎縮，還要看天時地利，現階段還是要先讀好書。

至於剛成立的「Hey Brother」，他透露花了兩年時間選人，笑言首要條件要年過50歲，所以老友蕭正楠不入圍。「還心願，我哋想畀大家知道我哋嘅年紀雖然偏大咗，但係仲有個野心，唔放棄呢個係一個幾好嘅心態。（跳舞？）幾下就得，都話50幾歲咯，谷晒思捷跳囉，我哋主力都係唱歌傾偈搞吓笑，因為大家對我哋都好熟悉，即管試吓囉，大家都幾十歲，唔怕輸，亦冇嘢可以輸！」

曹永廉自言「Hey Brother」是還心願，這個年紀亦沒有東西可以輸。（資料圖片）