林夏薇罕談當年閃婚決定　與20億老公為家族好友被三個特質所吸引

視后林夏薇憑劇集《黑色月光》飾演反派卓慧雲，被視為今屆「民選視后」榜首。她2015年與老公閃婚，被指不時大曬15億山頂豪宅，但她對於老公及家庭事非常低調，希望大家將焦點放在她的工作上。不過近日林夏薇接受《星光背後》電台訪問時，就罕談與老公相識經過及當年閃婚決定。

林夏薇有望憑《黑色月光》再奪視后。（劇照）

林夏薇2015年事業搏殺期突然宣布結婚，嫁給年長16年、被指身家逾20億的才俊莫贊生，當時很多人都驚訝她「閃婚」，林夏薇卻透露二人其實已拍拖兩年，只是收得好密而已，她指二人本身已是家族好友，但非透過家人認識，而是有段時間自己冇咁忙，多了機會了解。對於曾否試過拍劇時與男對手戲假情真，她說：「冇諗咁多，可能一路都搏殺緊，亦都冇機會去諗其他嘢，況且電視台一開頭飾演啲角色，未話去到好多情感戲，當然我要專業，拍戲當下就會投入，但拍完就會識得抽身。」

林夏薇接受《星光背後》訪問，罕有大談婚姻生活。

林夏薇婚後進駐山頂15億豪宅，家中飽覽維港景色。（IG@rosinalam）

對於「閃婚」決定，林夏薇就未曾擔心會影響事業，她說因為自己想做演員，不是明星，「演員就係盡最大努力去演好每個角色，咁當離開角色時我就係我自己，所以我就喺適當時候做適當嘅事，其他嘢冇諗太多。」雖然外界想標榜莫贊生「富貴」、「有米」，但林夏薇就表示自己被對方吸引，是因為他孝順，而且思想成熟，處理問題的方式也值得欣賞。

林夏薇對於「閃婚」沒想太多，因為自己想做演員，不是明星，故不怕影響事情。（資料圖片/梁碧玲攝）

林夏薇與老公為家族好友，她讚對方孝順又成熟，二人亦師亦友。（VCG）

她說老公很忙，但竟然找到個比自己更忙的人，就是林夏薇，但幸好二人相處順利，亦師亦友，她說：「生意上佢又係我老師，而我喺做生意上，我係個新人，佢畀好多意見我，所以我哋相處得好好，就嚟結婚10年啦，覺得大家嗰種交流係思想同心靈上可以溝通到，會互相扶持同包容，令我哋咁多年仲可以保持新鮮感。」

早前林夏薇與老友去睇劉嘉玲與黃子華的舞台劇《香港式離婚》。（IG@rosinalam）

林夏薇結婚以來都不止一次講過有意生B，2018年她與TVB約滿後曾休息一年，被指為了調理身體孕育下一代，她再大談對生B的想法：「一直都冇話有或者冇呢個計劃，我以為我停落嚟時候可以調理身體，因為之前拍劇太密集，覺得身體響起警號，需要停一停，同埋啱啱結婚都要陪吓對方，唔係特別為生仔。不過有我亦唔抗拒，但當我停落嚟處理生意仲忙，變咗都冇停過，啲人成日問我有冇諗過生仔？我話我有，但真係冇時間。」不過她說自己與老公對造人冇壓力，家人亦沒給予壓力，家中有幾隻狗狗陪伴已很開心。