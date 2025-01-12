劉德華演唱會︱陳敏兒台下泛淚對望　爆43年前拍《獵鷹》貪玩往事

劉德華的《今天⋯ is the Day巡迴演唱會2024／2025》20場香港站前晚（10日）圓滿結束，尾場獲多名圈中人捧場，當中包括與他「久別重逢」的陳敏兒。兩人相識已43年，當年拍攝《獵鷹》，二人均首度擔正男、女主角，多年後在演唱會台上台下遙遙對望，陳敏兒憶起很多往事，一邊聽歌一邊已感動得眼濕濕。

劉德華剛完成20場《今天⋯ is the Day巡迴演唱會2024／2025》香港站演唱會。（資料圖片）

陳敏兒睇劉德華尾場演唱會，想起很多二人43年前拍《獵鷹》的往事。（fb@陳敏兒）

陳敏兒貼上自己望住劉德華表演的照片，並說：「臺上臺下的遙望，那麼遠，這麼近，心靈連接上了，那份共振共鳴大家都感受到了，所以感動。他發現了我在臺下，就一直看着我唱了接近1分鐘，最后還加上一句“I love you”，我的眼睛和內心都不禁變得熱熱的……」

陳敏兒說：「他發現了我在臺下，就一直看着我唱了接近1分鐘，最后還加上一句“I love you”，我的眼睛和內心都不禁變得熱熱的……」（fb@陳敏兒）

她回憶起當年在黃竹坑警校拍攝的日子，辛苦卻快樂，又大爆劉德華私下一面：「他總是有無窮的精力，日以繼夜的拍攝並沒有消磨他的童心，明明是沒有他的鏡頭，可以休息一下；他卻走去跟汽車賽跑……他是我見過最好玩的男藝員，會變魔術逗樂我，會向我表演瞬間變單眼皮的絕技，會教我取化妝間的噴髮膠來玩噴火……一直玩得那麼瘋；可是一開拍時，要流淚就馬上流淚，當時實在有被這個師弟嚇到。」

陳敏兒爆劉德華貪玩一面，說：「他是我見過最好玩的男藝員，會變魔術逗樂我，會向我表演瞬間變單眼皮的絕技，會教我取化妝間的噴髮膠來玩噴火。」但一埋位他可馬上落淚，好專業。（劇照）

陳敏兒特地翻看當時的合照，指二人眉宇嶝流露著兄弟情，「昨晚眼神的深情交流，讓我再次連結這份情……是的，兄弟，我知你懂我，謝謝你，愛你！」她得悉劉德華在2023年底丁父憂，特別想念對方，也想起自己的父親過世30年了，至今仍思念對方。她最後又說：「每逢佳節倍思親，農曆新年快到了，就讓我們在這個節日好好去思念我們所愛的親人吧！讓我們這兩位都是留著白髮平頭裝的父親，因著我們的思念，繼續活在我們的心裏，永遠永遠……」網民睇完都大讚感動，指娛樂圈很少有真友誼，覺得很有愛。

陳敏兒認為二人的眉宇間，流露著兄弟情。（劇照）