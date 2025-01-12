一代男神坐街邊拼桌用餐極貼地　曾負債逾2億破產獲賢內助解困

現年71歲的的鍾鎮濤（阿B）年輕時憑住高大帥氣靚仔的外表，風靡萬千少女，是80年代的男神。鍾鎮濤一直被讚凍齡有術，皮膚緊緻，身上亦未見多餘贅肉，無論樣貌和身形都keep得好好。他曾在抖音上載新片以「我的生日大餐，70歲應該補一補。」為題，拍片分享養生之道，笑言：「野生氂牛鞭，588元一斤，以形補形！吃一斤長一斤！」鍾鎮濤平日生活貼地，不時於街坊小店被網民偶遇，並曬出他的生圖曝光真實狀態。

鍾鎮濤依舊帥氣十足。（葉志明攝）

鍾鎮濤在溫拿演唱會上跌倒後被扶起來。(小紅書)

鍾鎮濤被偶遇。(小紅書)

鍾鎮濤與杜德偉都keep得好好。

昨日又有網民於平民食店偶遇鍾鎮濤，並把他的照片放到社交網上分享，寫道：「香港拼桌匹配到鐘鎮濤」，原來是用餐時被分配到與鍾鎮濤同桌，一起拼桌。相中可見鍾鎮濤身處的食店把枱凳放到街上，鍾鎮濤就坐在其中一枱，他坐在膠圓凳上，完全不介意在街邊用餐，極之貼地。

鍾鎮濤被偶遇在街邊用餐。(小紅書)

鍾鎮濤過去與章小蕙有一段轟動的婚姻，當年他相當風光，還投資樓市，可惜1997年遇上亞洲金融風暴，他所購房產大幅度貶值，億萬資產全數蒸發，負債逾2億港元的鍾鎮濤在2002年申請破產，他和前妻章小蕙的婚姻也宣告結束。其後鍾鎮濤認識了小他20歲的范姜素貞，女友不但不離不棄，還幫他處理工作上的大小事情及打理財務，助他捱過破產低潮，2006年破產令解除，鍾鎮濤亦成功翻身，在內地撈得風生水起！如今鍾鎮濤生活富貴，衣食無憂，但作風依然十分貼地。

鍾鎮濤與老婆范姜素貞。(微博圖片)