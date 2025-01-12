話題視后大馬登台受歡迎今年終於有劇拍　網民：她的口碑慢慢回升

33歲的視后蔡思貝（Sisley），港姐卸任後便獲無綫全力力捧，入行7年便已登上視后之位。惟多年來，圍繞蔡思貝的負面新聞、緋聞不斷，曾捲入「學歷風波」，又被冠以「人肉發電機」稱號，甚至有指她介入王浩信及陳自瑤的婚姻，所以觀眾緣一般，早前更有大批網民湧入TVB高層樂易玲的小紅書，奉勸「別找蔡思貝演戲」，短短數小時有超過6,000人讚好。

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位。（IG@sisleychoi）

入行至今，圍繞蔡思貝的負面新聞、緋聞不斷。（IG@sisleychoi）

雖然備受爭議，但蔡思貝依然受無綫器重，早前安排她拍攝節目《與天地對話》。在節目中，蔡思貝爆喊剖白入行至今的內心感受，包括自揭已一年無拍劇、曾壓力爆煲出現幻覺幻聽、自爆有容貌及身形焦慮、因工作不敢生小朋友、甚至重提「食飯緋聞」等，疑想幫蔡思貝洗底。

蔡思貝早前在節目《與天地對話》中透露已有一年無拍劇。（《與天地對話》截圖）

蔡思貝在《與天地對話》爆喊剖白。（《與天地對話》截圖）

雖然近段時間蔡思貝工作不多，但她低調地不斷裝備自己，以實際行動扭轉負評，踏入2025年，蔡思貝似將要強勢回歸。近日，她與TVB人氣小生朱敏瀚（朱仔）到馬來西亞出席粉絲見面會，活動吸引大批粉絲到場，非常受歡迎，可見兩人在當地人氣不俗。雖然貴為視后，但蔡思貝當日打扮親民，紮起頭髮突顯其靚樣和巴掌面，而身上則穿上黑色背心和長褲，輕便又充滿活力。

蔡思貝近日與朱敏瀚（朱仔）到馬來西亞出席粉絲見面會。（小紅書圖片）

視后蔡思貝獲讚靚女。（小紅書圖片）

非常受歡迎。（小紅書圖片）

見面會上，蔡思貝率先與當地粉絲們拜個早年，更預告今年將拍劇，她說：「2025年我希望可以拍一個自己好鍾意嘅作品畀大家睇，但而家唔講得住，遲啲再同大家公布。」至於2025年大家，蔡思貝希望在工作上見大家多一點，可以有更多作品給大家看到，各方面繼續進步。朱敏瀚則漏口風稱年尾很有可能開拍《飛常日誌》第二輯，兩人有機會再合作。

蔡思貝一身親民打扮。（小紅書圖片）

還大開金口。（小紅書圖片）

蔡思貝大開金口獻唱孫燕姿的《遇見》。（小紅書截圖）

此外，蔡思貝更大開金口獻唱孫燕姿的《遇見》，且表現淡定。網民紛紛留言：「很多人噴她，可是她確實很美很有才華」、「好喜歡 很美 很有氣質」、「她五官很好看」、「王事件她真的惹人討厭，不過她確實蠻美演技不錯」、「她的口碑在慢慢回升」。

蔡思貝畀心心。（小紅書截圖）

好友善。（小紅書截圖）

令人有機會再合作。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）