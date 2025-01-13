飯局妹爆富豪揀女準則　揭《愛回家》有人做飯局妹：入過港姐決賽

田蕊妮於《杜汶澤喱騷 Chapman To’s Late Show》主持的網台節目《港女又萬歲》，最新一集請來「飯局妹」Charlene，完整版要收費會員才能收看，不過其社交平台都剪輯部分精華片段，非常精彩。這位Charlene她有出席富豪飯局和做飯局中介的經驗，過往也曾於其他平台分享自己去飯局的故事。

田蕊妮於《杜汶澤喱騷 Chapman To’s Late Show》主持的網台節目《港女又萬歲》，最新一集請來「飯局妹」Charlene。（IG@chapmantolateshow）

她說香港飯局一般三個鐘起跳，自己以前都好搏殺，就算凌晨4、5點都會應約，但當客人想「再進一步」時，她就會以「運氣」等理由推搪。講到要成為飯局妹有什麼條件，Charlene透露：「樣同身材過關先囉，有客buy就ok囉。疫情嗰陣寬鬆啲，一個35歲以下女仔，有眼耳口鼻都會有人嗌去食飯。」田蕊妮毫不客氣問，Charlene是否正是「條件寬鬆下入行」的人辦，她直認不諱：「我都承認自己樣同身材都唔係特別標青，好多有錢人唔鍾意大X，鍾意平凡嘅身材。」

Charlene爆有錢人揀女準則，原來不一定要靚女身材好，反而愈醜樣醜愈玩得放。（IG@chapmantolateshow）

田蕊妮再問，會否有富豪指明要醜女，Charlene指沒有人明言，不過她send一大堆相時，對方會下意識選最醜樣的一個，程度是「生晒暗瘡、個口歪歪哋」，可謂百貨應百客。她解釋：「通常冇咁靚嘅女仔會好玩啲，乜都得㗎嘛叫佢。」

由於Charlene外型不算太標緻，田蕊妮不禁問她是否在條件寬鬆的時候入行。（IG@chapmantolateshow）

《愛回家》幾年前有一個情節，是「池美麗」（鍾凱琪）重演新聞上與餐廳串通，呃飲呃食的「飯局妹」，欺騙飾演「keyboard」的李興華。但Charlene就大爆，《愛回家》確實有飯局妹！當田蕊妮問她有沒有見過藝人做飯局妹，她說：「KOL，入過初選、上過新聞啲落選港姐我都有幾個。有個比較紅啲，入到決賽，上過八點檔。」田蕊妮問是否即是處境劇，雖然節目名消了音，但都聽得出是《愛回家》，Charlene答：「係。」講到收費，她表示：「嗰啲就海鮮價，如果想多Job就兩萬之內，有啲artist嗌到五六萬就難啲搵客。（田：咁你抽幾多錢？）抽5千至1萬。」

由於幾年前新聞上的飯托女主角跟「池美麗」撞樣，《愛回家》曾安排她重演劇情，飾演飯局妹。（TVB）

田蕊妮好奇有冇藝人做飯局妹。（IG@chapmantolateshow）

Charlene說：「KOL，入過初選、上過新聞啲落選港姐我都有幾個。有個比較紅啲，入到決賽，上過八點檔。」（IG@chapmantolateshow）

她大爆飯局妹收費。（IG@chapmantolateshow）

港姐初選質素參差，近年亦有不少女士去完初選、取得知名度就退選，田蕊妮再追問，會否有飯局妹見港姐甄選，特登去亮一亮相，Charlene答：「有女仔咁做，初選上過新聞，價錢已經可以高一Grade，有啲客唔想食素人，想要少少名氣但又唔太貴嘅女仔，咁呢啲上過一兩次新聞咪有market囉。」雖然不知道Charlene所講的是誰，但對於她的言論，有網民認為是吹水、做故仔，也有人相信她，並說：「怪唔知乜人都選港姐。」

Charlene說有飯局妹特登去選港姐，「初選上過新聞，價錢已經可以高一Grade。」（IG@chapmantolateshow）

有客人不喜歡素人，又怕畀太貴，所以這種曾一、兩次上過新聞的飯局妹就合他們口味。（IG@chapmantolateshow）

其實Charlene本身也不是什麼素人，本名「曾上游」的她做過護士、私影妹，曾多次接受不同媒體訪問，早於25歲時已表示自己在內地和澳門持有五層物業，而19年她更在元朗置業。她於訪問中承認自己曾財迷心竅、進行過一次收費十萬的不道德交易，但以後不會再接受。Charlene又曾於IG貼上自己的Payme Code，寫下：「任何陌生異性，想和我聊天的，不要Say hi，先直接發個HKD1000紅包打招呼，然後再說話。」而現時，她在IG個人檔案表明自己職業是「紅娘」，曾幫過百個男人成功搵到女朋友。

Charlene曾於訪問中承認自己曾財迷心竅、進行過一次收費十萬的不道德交易，但以後不會再接受。（IG@charlene_tsang2024）

兩年前，她又現身ViuTV節目 《晚吹一戀講嘢》，她說自己一向只陪食飯，但與一位客人培養出感情，不過被對方摸胸後，她堅持要追討十幾萬「摸胸費」及分手費，193（郭嘉駿）等主持人聽到眼都凸，更直指她的行為是勒索！