Kiri T見到燦⼦即由⽂青變百厭　同粉絲分享自己拜年時離譜趣事

⼈氣歌⼿Kiri T昨⽇（11日）於尖沙咀一商場出席迎新年活動，為⼤型新春場景佈置及連串精彩活動打響頭炮。⽇本⼈氣表情包貼圖角⾊「SHO-CHAN」（燦⼦）憑著鬼⾺可愛的表情，加上啜核攪笑的⽇常話語，成功虜獲⼀眾⼤⼩朋友的⼼。就連平⽇表現⽂青的Kiri T亦被燦⼦的無限活⼒感染，甫出場即向現場Kiwi（粉絲匿稱）⼤派⼼⼼，又學燦⼦擺出鬼⾺表情，展露活潑百厭的⼀⾯。

Kiri T亦被燦⼦的無限活⼒感染，甫出場即向現場Kiwi（粉絲匿稱）⼤派⼼⼼，又學燦⼦擺出鬼⾺表情，展露活潑百厭的⼀⾯。(公關提供)

⼈氣歌⼿Kiri T昨⽇（11日）於尖沙咀一商場出席迎新年活動，為⼤型新春場景佈置及連串精彩活動打響頭炮。(公關提供)

樂壇成績表陸續頒發，回顧2024年，Kiri T推出了3⾸個⼈單曲，於多個⾳樂平台均成績不俗，MV點擊率更刷新⾼。歌曲《至少做⼀件離譜的事》更是深入民⼼，家喻⼾曉，並成功⾸奪叱咤歌曲獎。當晚於叱咤台上，Kiri T情緒激動爆喊，時隔多⽇，仍感意猶未盡，於今⽇活動上再次發表得獎感⾔，並感恩粉絲⼀路的陪伴與⽀持。Kiri T亦分享了於過去⼀年與家⼈、朋友及同事間最令其難忘的畫⾯，⼤曬溫馨幸福moments。展望2025年，Kiri T將繼續創作更多廣東歌，期待盡快有新作品推出。

Kiri T亦分享了於過去⼀年與家⼈、朋友及同事間最令其難忘的畫⾯，⼤曬溫馨幸福moments。(公關提供)

Kiri T將繼續創作更多廣東歌，期待盡快有新作品推出。(公關提供)

活動上，Kiri T除了分享兒時於拜年時做過的離譜趣事外，更⼤顯身⼿，即席揮毫寫揮春，更配合現場佈置主題，食字寫上「吉星⾼燦」賀年語，笑稱⾃⼰中⽂程度其實不比英⽂差。其後又與粉絲齊齊製作獨⼀無⼆的迎春版Ukulele，⼀展藝術天份。最後，Kiri T更為現場觀眾獻唱多2⾸歌曲，把現場熱鬧氣氛推至最⾼。

Kiri T除了分享兒時於拜年時做過的離譜趣事外。(公關提供)