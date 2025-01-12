古淖文演唱會連周梁淑怡都支持　以陳蕾的《凡星》作結尾意義大

歌手古淖文的演唱會《古淖文 I'm Home 演唱會》香港站首場已於昨晚（11日）在麥花臣場館圓滿完成，全場爆滿，周梁淑怡、何麗全、韋綺姍、周國豐、張佳添，以及古淖文於《亞洲星光大道》比賽時的一班戰友均是座上客。

演唱會一開始 German 從升降台升到台上，並在接近十位的舞蹈員伴舞下唱出《偷情》、《烈焰紅唇》、《桃色冒險》和《芳華絕代》，即時掀起了全場觀眾的高漲情緒。在換過另一套服裝後，German 說：「大家好嘛？歡迎大家嚟到《古淖文 I’m Hme演唱會》香港站，真係冇諗過喺半年時間就可以開第二次演唱會，雖然主題都係叫 l’m Home，其實你當一個新演出嚟睇都得，因為上次係澳門就係 Broadway 為主線，今次就係為香港做一個新嘅 show，不過以下呢部份係澳門站係有出現過嘅，冇辦法啦，呢啲係我嘅私心，點都要唱返自己歌俾大家聽，以下呢首慢歌我都好鍾意，希望大家都會鍾意。」之後 German 便演譯了四首屬於他的自己歌包括《不相往還》、《古著》、《海底針》和《無底洞》。

歌手古淖文的演唱會《古淖文 I'm Home 演唱會》香港站首場已於昨晚在麥花臣場館圓滿完成，全場爆滿。(大會提供)

演唱會一開始 German 從升降台升到台上，並在接近十位的舞蹈員伴舞下唱出《偷情》、《烈焰紅唇》、《桃色冒險》和《芳華絕代》，即時掀起了全場觀眾的高漲情緒。(大會提供)

在換過第三套衣服後，German 手拿閃令令咪Stand ，一口氣唱出多首充滿節奏感的歌曲包括《We Will Rock You》、《Are You Ready》、《Bay Boy》和《好戲在後頭》，接著大螢幕上播出 German 去年於《中年好聲音2》的奪冠片段，之後他便唱出由《多得他》、《明知故犯》、《深深深》、《戀戀風塵》和《心仍是冷》組成的《中2》參選歌 medley。

German 說：「嚟到呢一part就係中年好聲音的部份，真係要好多謝呢一個節目，如果我冇參加呢個比賽，我相信唔單止呢兩場演唱會，由我得到冠軍到而家所得到嘅嘢都唔會擁有，所以請大家用最熱烈嘅掌聲俾中年好聲音。講起中年好聲音，一路以嚟我哋都唱過好多歌，當中有一啲歌大家都好欣賞同好鍾意，喺呢度都要拎返啲首本名曲嚟唱，不過喺未介紹我要唱嘅歌之前，我想特別多謝一班人，呢一班人就係我今晚嘅大樂隊，我記得當我知道要喺香港麥花臣開演唱會嘅時候，我第一時間打俾音樂總監Donald，我同佢講係時候過嚟坐陣啦，跟住我再同佢講，如果可以嘅話，我希望呢兩場演唱會可以請返睇中年好聲音入面陪伴住我哋嘅每一位樂隊成員，佢哋全部嚟晒兩晚，多謝你哋陪住我哋喺中年好聲音1，2，3 屆走呢條音樂路，當然啦，我都要好多謝大家陪我哋由寂寂無名，由鹹魚翻生，到而家喺街度有人嗌得出我哋個名。感性嘅說話就講完，咁而家就要唱一首首本名曲，因為喺度rundown 嗰陣，想有多啲新元素俾大家睇，但知道大家買飛入場都想聽返我喺比賽唱過嘅歌，所以我揀咗呢一首歌，呢首歌亦係我印象好深刻，如果我唔係唱咗呢首歌，我差啲已經俾人淘汰，大家亦唔會對我改觀，我亦冇可能走到Final比賽，仲攞埋個冠軍返嚟，我喺度再次唱呢首歌俾大家聽：《盼望的緣份》。」

German 手拿閃令令咪Stand ，一口氣唱出多首充滿節奏感的歌曲。(大會提供)

大螢幕上播出 German 去年於《中年好聲音2》的奪冠片段，之後他便唱出由《多得他》、《明知故犯》、《深深深》、《戀戀風塵》和《心仍是冷》組成的《中2》參選歌 medley。(大會提供)

在舞蹈員的再度陪伴下，German 唱了《即食》、《護花使者》、《Para Para Sakura》和他的最新單曲《Follow Me》，然後在Encore 環節他逐一鳴謝冠名贊助和台前幕後團隊以及現場嘉賓，German 說：「我要多謝嘅呢個單位真係好緊要，呢個單位係一個地方，呢個地方叫做香港，點解我要多謝香港？如果我真係冇踏出呢一步，鼓起勇氣再次參加比賽，大家應該唔會記得古淖文呢一個人，亦都好難會聽到古淖文呢一個名，所以我係好想喺香港唱一次以下呢首歌送俾香港，亦送俾大家，呢首歌就係叫做《獅子山下》。」

在舞蹈員的再度陪伴下，German 唱了《即食》、《護花使者》、《Para Para Sakura》和他的最新單曲《Follow Me》。(大會提供)

在Encore 環節他逐一鳴謝冠名贊助和台前幕後團隊以及現場嘉賓。(大會提供)

唱畢此曲後，German 說要特別多謝另外兩個單位：「其中一個要多謝嘅單位係我父母，因為由我決定做歌手到今時今日，佢哋比我好大自由度去闖呢條路，我唔敢講我而家好叻，只係有少少嘅成績，但我會繼續努力去唱多啲歌去報答我嘅爸爸媽媽；最後我要多謝呢個人正正就係我自己，我好多謝我嘅任性，因為如果我唔係一個極度任性嘅人，我應該一早放棄咗唱歌，好彩我冇放棄到，就係因為我冇放棄，我可以企到今時今日，所以人生就係咁，你以為冇嘅時候，偏偏又會見到一個窗口為你打開，決定係喺你手上，你敢去行你嘅前路就會一片光明，我唔講太多啦，我好想藉住呢首歌話俾大家聽一定要愛自己。」最後 German 以「亞洲星光大道」其中一位好友陳蕾的一曲「凡星」為首晚香港個唱劃上了圓美句號。

唱畢此曲後，German 說要特別多謝另外兩個單。(大會提供)

最後 German 以「亞洲星光大道」其中一位好友陳蕾的一曲「凡星」為首晚香港個唱劃上了圓美句號。(大會提供)

在接受媒體訪問時 German 表示開show 前多健身 keep fit，因不單止是要身體線條靚，而且要有充足體能去應付整晚演出，父母給他很高的分數並說是 very good show，不過對他來說唱了那麽多 rock 歌也是一種挑戰，至於他在台上有感而發提及Haters，German 說：「他們對我嘅人身攻擊已經冇乜用，由細到大都聽唔少，如果講人嗰個講完呢番說話會令佢自己心情好d，咁佢咪講囉，我真係冇乜所謂。點樣令自己放開，真係冇乜方法，容許我粗俗講一句只可以硬食，特別係做我哋呢行，唱得好會俾人話，唱得唔好就會俾人話咁樣都去做明星，調節自己嘅心理非常緊要，揀得做呢一行一定會有好多人俾意見你，要靠自己去衡量好與壞，自己要去選擇分辨邊啲係好嘅意見，我喺網上評論都見到一啲有建設性嘅建議。」

German 最後表示最意想不到的是周太周梁淑怡親臨支持，真的完全沒有想過，而揀選了陳蕾的《凡星》作為演唱會最後一首歌是因為這首歌意義非常大，特別是歌詞中那一句「誰都可發光只要找對地方」，原本還想在台上分享多一點，但因時間關係只能留待尾場實現。

German 表示開show 前多健身 keep fit。(大會提供)

German 最後表示最意想不到的是周太周梁淑怡親臨支持，真的完全沒有想過。(大會提供)