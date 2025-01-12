林正峰見女神即被迷倒任由安德尊擺佈　連「最強body」都被比下去

無綫綜藝節目《大師兄新春感謝祭》於今日（12日）一集有錢嘉樂率領「獎老」阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰以新春造型現身，今集更有「奔跑吧勇敢的女人們隊」的蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、尹詩沛、鄧智堅、唐嘉麟，對戰「麻雀女王追男仔隊」的高海寧、林襄、陳靜、郭珮文、文佐匡、安德尊、葉念琛。

錢嘉樂率領「獎老」阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰以新春造型現身。(節目截圖)

「奔跑吧勇敢的女人們隊」有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、尹詩沛、鄧智堅、唐嘉麟。(節目截圖)

「麻雀女王追男仔隊」有高海寧、林襄、陳靜、郭珮文、文佐匡、安德尊、葉念琛。(節目截圖)

「過江龍」林襄首次現身TVB的節目，已經吸引到不少啅頭，作為「啦啦隊女神」的她自己更吸引到不少異性，而今集林正峰就是其中之一，連高海寧、陳靜、郭珮文三位「最強body」都被比下去。陳靜及郭珮文於戲中飾演高海寧的妹妹，高海寧立即說：「我哋一家人都係最強body嚟！」葉念琛即表示：「我搵嗰啲演員從來都係又有quali又有body！」

林襄一出現，高海寧、陳靜、郭珮文三位「最強body」都被比下去。(節目截圖)

林襄一出現，高海寧、陳靜、郭珮文三位「最強body」都被比下去。(節目截圖)

葉念琛即表示：「我搵嗰啲演員從來都係又有quali又有body！」(節目截圖)

而林襄被問到是否一家人時，她則說自己與她們不是一家人，錢嘉樂就立即叫林正峰訪問林襄。林正峰立即露出害羞的表情問她：「你的角色是怎樣？」站在旁邊的安德尊更看不過去把林正峰推到林襄面前，林正峰立即整個人就變成軟趴趴的任由安德尊擺佈。

錢嘉樂就立即叫林正峰訪問林襄。(節目截圖)

站在旁邊的安德尊更看不過去把林正峰推到林襄面前，林正峰立即整個人就變成軟趴趴的任由安德尊擺佈。(節目截圖)

林正峰立即露出害羞的表情。(節目截圖)

林正峰立即露出害羞的表情。(節目截圖)

林襄對著林正峰說：「我的角色是一個個性天真爛漫的新人，偶像新人，然後也是第一次踏入影視圈。」相信當時林襄在說什麼，林正峰都聽不到，但林正峰就誇張地表示：「好厲害唷！好棒棒唷！」林正峰「面都紅晒」的看著林襄。錢嘉樂則問他：「依家滿足咗你需要啦？」林正峰才回過神說「係啊」，果然女神魅力沒法擋。

相信當時林襄在說什麼，林正峰都聽不到，但林正峰就誇張地表示：「好厲害唷！好棒棒唷！」(節目截圖)