《流行都市》幕前被爆食軟飯等10宗罪　前度：坐佢車要收我Uber錢

近日有一名女性網民在網上投稿，控訴前男友10宗罪。她指與該男士分手兩年，但拍拖期間患上抑鬱症，至今仍然經常發惡夢，透露對方「有上電視拍都是閑情（編按：《流行都市》）教煮餸，同埋有拍廣告」，自稱是「半公眾人物」，身份惹網民猜測及熱議。

《流行都市》幕前人員，被舊愛以匿名方式爆料。

女事主以2千字狂數舊愛不是，以下就簡單整理為10點：

1. 欠債 - 女事主透露疫情期間認識男方，指：「佢話佢爭出面銀行周身債，日日都要揸Uber搵錢。」而女方稱有幫對方分擔債務。

2. 孤寒 - 女事主說：「呢個男人真係超孤寒，有時答（搭）佢車出入佢都會計返我Uber價錢。如果嗰日係用咗啲時間嚟陪我都會要我過返錢俾佢，當係包咗佢嗰日時間⋯⋯」

3. 食軟飯 - 女方稱自己長期都「貼仔」，男方一句要同朋友夾份做生意，女事主二話不說賣掉自己的金器，將3萬積蓄全數奉獻對方；又上送Tommy（Tommy Hilfiger）、A&F等品牌服裝，但男方甚至連女方嘅衫都攞嚟著。女事主說男方認為她對自己事業無幫助，並謂：「話如果有個富婆包養佢，仲可以比到好生活佢，咁我願唔願意同意佢俾人包。話覺得自己都30中30尾，如果而家有富婆包佢，有錢女鍾意佢，已經係最後機會去做呢樣嘢。問我願唔願意比兩三年時間佢搵錢，之後再同返我一齊。」

4. PUA - 女方指男方常貶低她，使她自尊心受挫並達至操縱目的，表示：「同佢一齊期間係咁話我肥，係咁話我係佢一齊過最醜樣嗰個。搞到我都抑鬱精神病要睇精神科同心理醫生，醫生都話我似係厭食症。我163高，最瘦嘅時候得87磅。佢都仲係話緊我肥，叫我做運動⋯⋯」男方又曾對她說：「同過一啲好靚嘅女仔一齊會好冇安全感，同我一齊就唔會。」

5. 玩失蹤 - 經常找不到男方。

《流行都市》前身是《都市閒情》，其中的烹飪環節很受歡迎，亦捧紅了不少廚藝專家。（資料圖片）

6. 不尊重女性 - 女事主指這名男士極不尊重女性，當他分享自己工作日常會接觸到的女性時，會用不雅言詞，她稱：「成日話覺得條女好冧佢仲要講到好肉酸，成日講覺得人哋對住佢X晒⋯咁你想我咩反應呢？能夠得到佢嘅寵幸，我要謝主隆恩？」

7. 保留舊愛床照 - 女事主說這男士從未在刪除前度合照，手機更保留舊愛的床照。

8. 自爆偷食約炮前科 - 她指男方曾揭露自己過去，例如「佢點樣每一段關係都係偷食再偷食」、「同我講佢以前點樣周圍同人約炮。」、「講俾我知話啲女點樣見到佢就好猴擒。」使她十分難受。而男方在二人分手不久後閃電有新歡，女網民後來從男方與新女友慶祝一周年的日子，推算出男方與自己拍拖時其實已一腳踏兩船。

9. 吸毒 - 女事主說：「佢係（喺）同我一齊期間講咗好多佢以前嘅嘢俾我聽……例如佢以前係吸毒者。」

10. 將女網民件衫畀新女朋友著 - 女方透露二人分手並不和平，男方甚至攞走了她的iPad、相機和有牌子的外套，即使女方要出動阿媽幫手叫對方歸還仍不得要領，她又說：「最嬲係咩呢？佢新女朋友係咁着住佢喺我嗰度偷嘅Tommy針織褸。我頂你呀⋯你溝女還溝女呀，你攞我件褸俾你條女着冇病啊？」

女性網民以「以為自己好紅，其實係超級渣男」為題，打了接近2千字投稿力數舊愛不是，文末亦有提示對方及其現任女友身份。（IG@couple.murmur）

網民對涉事男主相當好奇，女方所講的資料如果屬實，即男方除了在《流行都市》教煮餸和拍廣告，還有以下條件：

（1）年齡30中至尾

（2）有在IG貼出現任女友，女方做家族式保險生意，炫耀MDRT、COT等成就；有在電視台拍節目，為落選港姐。



網民求女網民開名，也有留言推測男事主身份，最搞笑是有人問：「都市閒情教煮餸 李錦聯定安德尊？」其實李錦聯已經冇做好耐，翻查近一年半的《流行都市》「睇餸食飯」環節，亮相過的男士共6位，分別是：廚師黃亞保、陳超平、許美德、李文星、註冊營養師陳國賓及廚藝專家湛錦鈿，不過由於目前的版本只是女網民單方面的說法，而且至少是兩年前的事，事情真相及對方身份難以稽考。

行政總廚黃亞保（電視截圖）

行政總廚許美德（電視截圖）

行政總廚陳超平（電視截圖）

註冊營養師陳國賓（電視截圖）

行政總廚李文星（電視截圖）