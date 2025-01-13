龔嘉欣首度主持飲食節目收視繼續升　《中年3》下跌1.6點跌幅最高

無綫公布翡翠台上周（6日至12日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23點（149萬觀眾），比上周最高收視23.7點（154萬觀眾），下跌了0.7點，但續踞收視榜首位；

《東張西望》續踞收視榜首位。（節目截圖)

翡翠台上周一至五晚節目收視如下，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.2點（131萬觀眾），比上周最高收視21.1點（137萬觀眾），下跌了0.9點；蕭正楠、吳若希、賴慰玲主演《奔跑吧！勇敢的女人們》，最高收視19.1點（124萬觀眾），比上周最高收視20.4點（132萬觀眾），下跌了1.3點；佘詩曼參演的外購劇《麻辣商驕》上周首播，最高收視15.5點（100萬觀眾），比上周同期節目《說英雄誰是英雄》最高收視15點（98萬觀眾），上升了0.5點。

《奔跑吧！勇敢的女人們》收視下跌了1.3點。

綜藝節目方面，龔嘉欣首度擔任飲食節目主持《在家宴客50道菜》，最高收視13.4點（87萬觀眾），比上周最高收視12.6點（81萬觀眾），上升了0.8點。

龔嘉欣首度擔任飲食節目主持的《在家宴客50道菜》收視繼續升。（陳順禎攝）

周六晚 特備節目《慈善星輝仁濟夜》最高收視18.8點（122萬觀眾），比上周同期節目《聲生不息‧大灣區季》最高收視17.2點（111萬觀眾），上升了1.6點，升幅最高。

《慈善星輝仁濟夜》最高收視18.8點（122萬觀眾），比上周同期節目上升了1.6點，升幅最高。（影片截圖）

周日晚播映《大師兄新春感謝祭》最高收視20.7點（134萬觀眾），居收視榜次席；《中年好聲音3》27強誕生，最高收視19.7點（128萬觀眾），比上周最高收視21.3點（138萬觀眾），下跌了1.6點，跌幅最高。